Il successo degli azzurri agli Europei Under 20 è solo la punta di un iceberg di giocatori di grande talento che possono fare le fortune della Nazionale negli anni a venire. I giocatori classe 2005, 2006 e 2007 possono formare il nucleo di un gruppo in grado di riconquistare una medaglia in un torneo maggiore a 21 anni dall’ultimo argento di Atene 2004, ma servirà lavorare con intelligenza sul materiale a disposizione