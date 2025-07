Italbasket, DiVincenzo non ci sarà per infortunio

Il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco e il coordinatore Gigi Datome hanno tenuto una conferenza stampa a Milano per parlare di Donte DiVincenzo. Il giocatore dei Minnesota Timberwolves non potrà prendere parte a Eurobasket per un infortunio all'alluce emerso nelle ultime settimane, come ha spiegato lui stesso in un videomessaggio. Al suo posto Darius Thompson

Donte DiVincenzo non prenderà parte a Eurobasket con l'Italia. Lo ha spiegato lui stesso con un video-messaggio mostrato durante una conferenza stampa a Milano. "Voglio solo dire quanto sono felice e grato di essere diventato cittadino italiano. Voglio ringraziare la federazione e le istituzioni per averlo fatto succedere in tempi record. Sfortunatamente non potrò unirmi alla nazionale quest’estate a causa di un problema fisico che negli ultimi giorni mi ha costretto a prendere questa decisione difficile. Ma l’obiettivo resta lo stesso: fare un percorso con Italbasket negli anni a venire tra Mondiali e Olimpiadi per molto tempo. Quindi volevo mostrare il mio impegno e fare i migliori auguri alla squadra. Ci vediamo presto!". Al suo posto verrà convocato Darius Thompson, già preallertato prima del raduno in vista degli Europei e che si unirà agli azzurri a Trieste durante la fase di avvicinamento a Eurobasket, che comincerà il 28 agosto con il debutto contro la Grecia di Giannis Antetokounmpo (da seguire in diretta sui canali di Sky Sport).

Datome: "DiVincenzo fuori per un infortunio all'alluce" A spiegare nel dettaglio la problematica è stato il coordinatore delle nazionali Gigi Datome: "Siamo dispiaciuti, ma abbiamo fatto tutto il possibile. Avevamo avuto il nulla-osta da parte dei Timberwolves e Donte aveva fatto di tutto per esserci nei tempi previsti, anche facendo il giuramento a Chicago il 22 luglio. Purtroppo negli ultimi giorni ha avuto un riacutizzarsi di un infortunio all'alluce che lo aveva già costretto a saltare più di un mese di partite in regular season. Parlando con diversi medici e specialisti i tempi di recupero prevedevano 3-4 settimane di riposo e terapie, e considerando che tra meno di un mese avremo l'esordio con la Grecia, non c'erano le tempistiche per farlo venire. Ma il video-messaggio dimostra che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda: era in difficoltà a farlo, ma volevamo far vedere che siamo tutti d'accordo sul futuro con lui. Il suo dispiacere è stato lampante".