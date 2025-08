L’Italbasket U18 distrugge la Serbia: è semifinale

Dopo il bronzo delle nazionale maggiore femminile e l’oro della rappresentativa Under 20, l’estate cestistica italiana potrebbe presto vivere un’altra medaglia. Gli azzurri della nazionale Under 18 guidati da coach Marco Sodini hanno infatti raggiunto la semifinale agli europei di categoria, sfoderando una prestazione pazzesca ai quarti contro la Serbia padrone di casa. A Belgrado la nazionale Under 18 (che non può contare su due dei suoi migliori giocatori come Luigi Suigo e Maikcol Perez alle prese con degli infortuni) hanno distrutto i coetanei serbi a Belgrado per 95-66, disputando una partita semplicemente perfetta. A guidarli sono stati i 47 punti della coppia formata da Diego Garavaglia (24 con 6 rimbalzi e ben 8 recuperi) e Achille Lonati (23 con 5/8 dall’arco), accompagnati dai 18 di Patrick Hassan (4/9 da tre) e dai 12 di Mattia Ceccato. Gli azzurri hanno tirato in maniera strepitosa dall’arco, realizzando 17 triple su 34 tentativi e punendo ripetutamente la zona serba, che non è andata oltre ai 19 punti di Pavle Backo e i 15 di Ognjen Srzentic. L’Italia affronterà in semifinale la Spagna, che ha superato per 77-54 la Turchia nel suo quarto di finale: l’appuntamento è fissato per le 21 di sabato, mentre le finali per le medaglie si terranno domenica (alle 18.30 quella per il bronzo, alle 21 quella per l’oro contro la vincente dell’altra semifinale tra Francia e Lettonia).