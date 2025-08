Azzurri verso Eurobasket, la Trentino Cup su Sky

Su Sky e NOW gli azzurri in campo alla Trentino Basket Cup due sfide di preparazione agli Europei, in programma su Sky Sport dal 27 agosto. Sabato 2 agosto, contro l’Islanda live alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Domenica azzurri ancora impegnati alle 19

Su Sky e in streaming su NOW le tappe di avvicinamento della Nazionale maschile di basket a FIBA EuroBasket 2025. L’Italia di Pozzecco sta lavorando per preparare al meglio l’appuntamento continentale. La prima uscita amichevole sarà al tradizionale torneo “Trentino Basket Cup” alla Il T Quotidiano Arena di Trento, con due sfide di alto livello: si parte sabato 2 agosto, contro l‘Islanda. Si gioca alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Davide Pessina. L’altra semifinale della “Trentino Basket Cup” sarà Polonia-Senegal, in diretta su Sky Sport Basket e NOW alle 17.30.