Un’altra medaglia nella grande estate del basket italiano: gli azzurri dell’under 18 guidata da coach Marco Sodini hanno conquistato la medaglia di bronzo agli europei di categoria, superando la Lettonia per 86-68 nella finale per il terzo posto grazie ai 27 punti di un eccezionale Achille Lonati. Dopo il bronzo della nazionale femminile e l’oro di quella Under 20, si tratta della terza medaglia per l’Italia del basket in pochi mesi

Quella del 2025 resterà per molto tempo un’estate memorabile per il basket italiano. Dopo la medaglia di bronzo conquistata dalla nazionale maggiore femminile e quella d’oro dell'Under 20, è arrivata la terza medaglia a Eurobasket, questa volta grazie alla rappresentativa Under 18. Dopo la sconfitta per mano della Spagna in semifinale, la squadra guidata da coach Marco Sodini ha risposto dominando la finale per il terzo posto contro la Lettonia, rimanendo sempre avanti in doppia cifra e vincendo per 86-68.



Il grande protagonista è stato Achille Lonati: il giocatore dell'Olimpia Milano, che il prossimo anno giocherà all'università di St. Bonaventure in NCAA, ha chiuso con 27 punti, nettamente il miglior realizzatore del match con 9/20 al tiro di cui 4 triple a segno. Insieme a lui ci sono anche i 10 punti di Matteo Accorsi e i 9 a testa di Diego Garavaglia e Mattia Ceccato, suggellando una grande prova collettiva da parte degli azzurri che hanno meritato la medaglia battendo ai quarti la Serbia padrona di casa al termine di una prestazione eccezionale (17/34 da tre punti).



Ora le attenzioni si spostano tutte sulla nazionale maggiore, che il prossimo 28 agosto esordirà a Eurobasket contro la Grecia, una manifestazione tutta da seguire sui canali di Sky Sport.