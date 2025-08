Marco Bonamico, storica ala della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, è morto all'età di 68 anni. Soprannominato "Il Marine" per la sua grinta e determinazione in campo, Bonamico ha lasciato un segno indelebile nel basket italiano. Con la Virtus Bologna ha conquistato due scudetti, nel 1976 e nel 1984, dimostrando sempre grande leadership e forza. In Nazionale è stato protagonista di successi memorabili, tra cui l'oro agli Europei del 1983 a Nantes e l'argento alle Olimpiadi di Mosca nel 1980. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha continuato a dedicarsi al mondo della pallacanestro, ricoprendo il ruolo di presidente presidente Giba e della Legadue; ma è stato anche una voce autorevole come commentatore televisivo: nel 2004 aveva raccontato le imprese dell'Italia ai Giochi Olimpici di Atene e la medaglia d'argento della Nazionale.