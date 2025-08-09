Azzurri, doppia amichevole verso Eurobasket

Azzurri, doppia amichevole verso Eurobasketitalbasket
E’ conto alla rovescia verso FIBA Eurobasket 2025: doppio impegno amichevole per gli azzurri. Stasera, sabato 9 agosto, Italia-Lettonia alle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Giovedì 14 agosto l’Italia affronterà l’Argentina alle 20 (live sugli stessi canali)
Su Sky e in streaming su NOW doppia tappa di avvicinamento della Nazionale di basket italiana a FIBA Eurobasket 2025, al via tra tre settimane live su Sky. Questa sera, sabato 9 agosto, in diretta alle 20 da Trieste l’Italia affronterà la Lettonia nella terza amichevole di preparazione all’appuntamento continentale. La diretta sarà su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW per la telecronaca di Geri De Rosa e il commento tecnico di Matteo Soragna.
Il 14 agosto gli Azzurri sfidano l'Argentina
Giovedì 14 agosto la quarta amichevole di questa fase di preparazione: a Bologna contro l’Argentina, una sfida revival della finale olimpica del 2004. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW alle 20 con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Matteo Soragna.
La programmazione delle amichevoli di preparazione a FIBA Eurobasket 2025
Sabato 9 agosto
- Ore 20: ITALIA-Lettonia, in diretta da Trieste su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna
Giovedì 14 agosto
- Ore 20: ITALIA-Argentina, in diretta da Bologna su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna