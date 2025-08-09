Italia-Lettonia, LIVE su Sky Sport Uno

Italia-Lettonia, il risultato in diretta live del match pre Europei di basket
Terza amichevole per l'Italia di coach Gianmarco Pozzecco in vista di EuroBasket 2025 (in diretta su Sky Sport dal 27 agosto al 14 settembre). Gli azzurri, dopo il trionfo alla Trentino Cup, sfidano la Lettonia di Luca Banchi al PalaTrieste. Attesa per Darius Thompson, che però sarà in panchina, e per il ritorno in maglia lettone di Kristaps Porzingis. Il match è ora live su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna
in evidenza
Fine del 1° quarto
Alla fine del primo quarto l'Italia è avanti 27-25:
- 5 punti per Nicolò Melli
- 5 punti per Giampaolo Ricci
10' - L'Italia è avanti alla fine del primo quarto grazie al semigancio di Spagnolo (27-25)
10' - Zoriks riporta momentaneamente la Lettonia sopra dalla lunetta ma risponde Ricci da 3 allo scadere dei 24" (25-23)
8' - Niang tocca il primo pallone della partita e segna dall'arco (20-19)
7' - Spissu da 3 per il pareggio per un parziale azzurro di 5-0 (17-17)
6' - Fallo di Melli (2 falli per ora e panchina) su Porzingis: 2/2 ai liberi (12-17)
5' - Fuori Pajola dolorante per una botta alla schiena subita nei primi minuti di gioco (12-13)
5' - Porzingis scarica su Bertans che dall'angolino non sbaglia e subisce anche fallo per un gioco da 4 punti (12-13)
4' - Piazzato di Pajola dall'arco, ma risponde Porzingis (12-9)
3'- Bertans sblocca la Lettonia dall'arco (7-3)
2' - Gioco a due Diouf-Fontecchio sotto canestro, con l'ala di Miami a segno (7-0)
1'- Grande recupero difensivo di Pajola, che subisce fallo alla ripartenza degli azzurri (2-0)
1' - Tiri liberi per per capitan Melli (2-0)
Inizia ora il 1° quarto!
Un minuto di silenzio per Marco Bonamico
Il PalaTrieste dedica un minuto di silenzio per ricordare Marco Bonamico, scomparso nei giorni scorsi. Il suo nome resta legato a due delle più belle imprese della Nazionale al servizio di Sandro Gamba: la medaglia d'argento olimpica a Mosca 1980 e l'oro europeo a Nantes 1983. Ha caratterizzato un'epoca ed è stato simbolo della nazionale più vincente della nostra storia, con Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Renato Villalta e Claudio Malagoli. Il suo nome rimane legato anche alla Virtus Bologna con cui ha vinto due scudetti (1974 e 1984) e due Coppa Italia (1984 e 1989)
I quintetti base
Italia: Tonut, Melli, Fontecchio, Diouf e Pajola
Lettonia: Porzingis, Bertans, Lomazs, Steinbergs e Kilps
È il momento degli inni nazionali al PalaTrieste!
L'ingresso in campo degli Azzurri
Occhi puntati su Thompson: "Tutto può succedere... "
È lui il vero protagonista, Darius Thompson (anche se non farà oggi il suo ingresso in campo): il suo arrivo, al posto di Donte DiVincenzo, è stato atteso con ansia. Ha raccontato così le sue prime sensazioni in maglia azzurra: "Siamo una grande famiglia, tutti mi hanno accolto benissimo. Ho visto qualche partita prima di arrivare qua e la squadra difende molto bene, giocando in modo aggressivo e offensivo. Ci stiamo allenando duramente. All'Europeo non ci danno per favoriti e questo deve servirci come motivazione extra. Quando giochi libero, tutto può succedere"
I saluti tra i due team alla vigilia del match
I precedenti tra Italia e Lettonia
Diciannove i precedenti tra le due Nazionali, 11 le vittorie per gli Azzurri. La prima in amichevole il 20 dicembre 1936 (Italia-Lettonia 34-29), l'ultima il 7 settembre 2023 a Manila in occasione del Mondiale: in quella occasione per gli Azzurri arrivò una sconfitta (82-87)
L'ultimo ballo lettone di Banchi
Questa sarà l'ultima rassegna continentale per l'allenatore toscano con la squadra baltica: "Dopo l'Europeo mi prenderò un attimo di pausa... "
Banchi chiaro sul suo futuro: 'Lascerò la Lettonia dopo Eurobasket'Vai al contenuto
Che Lettonia aspettarsi?
Le aspettative in casa lettone sono altissime. A Riga infatti si giocherà uno dei quattro gironi e la fase a eliminazione diretta con la nazionale baltica che punta a migliorare il quinto posto del Mondiale. Stavolta però in campo ci sarà anche Kristaps Porzingis, da quest'anno con gli Atlanta Hawks, assente in nazionale dall'estate del 2022 (qualificazioni europee per la Coppa del Mondo Fiba 2023). Le aspettative sono alte anche per la prestazione degli ultimi anni di coach Luca Banchi, che ha portato la Lettonia in una posizione d'èlite a livello internazionale
L'arrivo dell'Italbasket al PalaTrieste
Pozzecco: "Andremo in campo per fare un altro passo in avanti"
"Giocare a Trieste, per me che sono nato qui, è sempre una grande emozione. Questa volta a tifarmi ci sarà anche mia figlia Gala, che sarà in tribuna con mia moglie Tanya, mia mamma e mio papà. Andremo in campo per fare un altro passo in avanti dopo Trento, consapevoli che l'identità di squadra che abbiamo costruito ci aiuterà ad inserire Darius Thompson, ragazzo super che siamo sicuri potrà darci una grande mano. La Lettonia è una squadra molto forte e ben allenata e ha grandi ambizioni visto che a Riga si giocheranno un girone e le fasi finali dell'Europeo. Noi siamo un cantiere aperto ma non sono preoccupato".
Melli: "Grande entusiasmo, vogliamo superare i quarti"
Il capitano dell'Italbasket Nicolò Melli, alla vigilia di questa amichevole, ha parlato così: "C'è grande entusiasmo e voglia di fare bene, speriamo di trasformarli in risultati positivi. La cosa più importante è creare un gruppo per farci trovare pronti. I quarti di finale sono uno scoglio apparentemente insormontabile, vediamo però se questa volta riusciamo a superarli"
Le amichevoli precedenti
La Nazionale viene dal trionfo alla Trentino Basket Cup 2025, il torneo amichevole di preparazione in vista di EuroBasket 2025. Gli Azzurri hanno superato agevolmente l'Islanda in semifinale (87-61) e poi si sono imposti nettamente sul Senegal in finale con il punteggio di 80-56. Momo Diouf si è messo particolarmente in evidenza, chiudendo la finale con 17 punti e venendo premiato come MVP del torneo
Italia-Lettonia su Sky
Amici di Sky, appassionati di basket, al PalaTrieste sta per andare in scena la terza delle sei amichevoli estive dell'Italbasket in vista degli Europei (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 agosto al 14 settembre 2025). Gli azzurri affrontano la Lettonia di coach Luca Banchi. Pronti a vivere insieme questo match dalle mille emozioni, con gli occhi puntati sulla prima apparizione di Darius Thompson con l'Italia e sul ritorno in maglia lettone di Kristaps Porzingis, che non gioca in Nazionale da agosto 2022 per problemi fisici. Palla a due alle ore 20.00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Qui il nostro racconto punto dopo punto