Italia-Lettonia, LIVE su Sky Sport Uno

"Giocare a Trieste, per me che sono nato qui, è sempre una grande emozione. Questa volta a tifarmi ci sarà anche mia figlia Gala, che sarà in tribuna con mia moglie Tanya, mia mamma e mio papà. Andremo in campo per fare un altro passo in avanti dopo Trento, consapevoli che l'identità di squadra che abbiamo costruito ci aiuterà ad inserire Darius Thompson, ragazzo super che siamo sicuri potrà darci una grande mano. La Lettonia è una squadra molto forte e ben allenata e ha grandi ambizioni visto che a Riga si giocheranno un girone e le fasi finali dell'Europeo. Noi siamo un cantiere aperto ma non sono preoccupato".