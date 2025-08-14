Amici di Sky, appassionati di basket, al PalaDozza sta per andare in scena la quarta delle sei amichevoli estive dell'Italbasket in vista degli Europei (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 agosto al 14 settembre 2025). Gli azzurri sfidano l'Argentina di coach Pablo Prigioni, per un match dai ricordi olimpici. Una partita che non va in scena da Atene 2004, dalla finale vinta dall'Albiceleste di Ginobili e di Scola contro gli Azzurri di Basile, di Pozzecco e di coach Recalcati. La nostra Nazionale si prepara ad affrontare la sua ultima amichevole in Italia, prima di volare ad Atene per disputare il torneo dell'Acropoli e poi a Limassol per l'esordio a EuroBasket. Occhi puntati sulla prima apparizione di Darius Thompson in maglia azzurra, rimasto in panchina a Trieste contro la Lettonia. Palla a due alle ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Qui il nostro racconto punto dopo punto