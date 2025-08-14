Italia-Argentina, il risultato del match pre Europei di basket in diretta live
Spettacolo al PalaDozza per la quarta amichevole dell'Italbasket: gli Azzurri sfidano l'Argentina in un match che profuma di storia, 21 anni dopo la finale olimpica di Atene 2004. Ultima uscita in casa prima del torneo dell'Acropoli e degli Europei. Riflettori puntati su Darius Thompson, all'esordio in azzurro. Si inizia alle ore 20.00, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Matteo Soragna
Le amichevoli precedenti: 3/3
Gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco arrivano al PalaDozza da tre vittorie nette in tre amichevoli disputate fino a ora verso gli Europei 2025. Dopo Islanda e Senegal, l'Italia ha vinto in maniera decisa anche contro la Lettonia di Porzingis per 91 a 75. Grande prestazione azzurra in difesa e grandi percentuali al tiro da 3 punti (14/25), con Simone Fontecchio top scorer con 21 punti
L'arrivo dell'Italbasket al PalaDozza
Italia-Argentina su Sky
Amici di Sky, appassionati di basket, al PalaDozza sta per andare in scena la quarta delle sei amichevoli estive dell'Italbasket in vista degli Europei (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 27 agosto al 14 settembre 2025). Gli azzurri sfidano l'Argentina di coach Pablo Prigioni, per un match dai ricordi olimpici. Una partita che non va in scena da Atene 2004, dalla finale vinta dall'Albiceleste di Ginobili e di Scola contro gli Azzurri di Basile, di Pozzecco e di coach Recalcati. La nostra Nazionale si prepara ad affrontare la sua ultima amichevole in Italia, prima di volare ad Atene per disputare il torneo dell'Acropoli e poi a Limassol per l'esordio a EuroBasket. Occhi puntati sulla prima apparizione di Darius Thompson in maglia azzurra, rimasto in panchina a Trieste contro la Lettonia. Palla a due alle ore 20, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Qui il nostro racconto punto dopo punto