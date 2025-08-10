Morta Paola Mauriello, lutto nel basket italiano

Basket in lutto per la morte di Paola Mauriello, 44 anni, ex giocatrice anche della Nazionale. Aveva raggiunto traguardi importanti, nel 2006 quando aveva vinto lo scudetto con il Napoli Vomero e nel 2007 con la Supercoppa italiana. Si era poi colorata con le maglie del Faenza, Ragusa, Parma e Ribera. Con lka Nazionale italiana aveva conquistato nel 2009 l'oro ai Giochi del Mediterraneo. Dopo il ritiro non aveva smesso di interessarsi al mondo sportivo. Recentemente aveva, infatti, preso parte al progetto " Free Yourself ", il corso della FIP dedicato alla formazione di allenatrici. Al cordoglio si uniscono il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, insieme all'intero movimento cestistico nazionale. I funerali per l'ex cestista si terranno lunedì 12 agosto alle ore 17.00 a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.