Ha lasciato la Virtus Bologna a fine 2024, ha guidato magistralmente l'Efes in questi ultimi mesi e ora si prepara a una nuova sfida in panchina. La meta? Ancora ignota. Prima però c'è un Europeo da disputare con la Lettonia, ultimo appuntamento della sua avventura nei panni di Ct. L'intervista, in esclusiva, ai microfoni di Sky Sport