Basket, Italia sfida Lettonia e Grecia al "Torneo dell'Acropolis": le partite su Sky

la guida tv

Doppio impegno pre Europei per la Nazionale maschile nel Torneo dell'Acropolis 2025. Stasera, giovedì 21 agosto, Italia-Lettonia alle 19 su Sky Sport Basket e NOW. Venerdì 22 agosto gli Azzurri affronteranno la Grecia alle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

GALLINARI: "ZERO PAUSE, MA FELICE DI ESSERCI"

Su Sky e in streaming su NOW le tappe di avvicinamento della Nazionale maschile di basket a FIBA Eurobasket 2025. Gli Azzurri saranno tra i protagonisti dell'edizione 2025 del tradizionale Torneo dell'Acropoli, che vede impegnate la nazionale di casa, l'Italia e la Lettonia. 

Prima sfida contro la Lettonia

Gli Azzurri se la vedranno stasera contro la Lettonia: si gioca alle 19 in diretta su Sky Sport Basket e NOW, con telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna. Venerdì 22 agosto, sempre alle 19, secondo test per l'Italia, contro la padrona di casa Grecia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

La programmazione del "Torneo Acropolis 2025" su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 21 agosto                               

  • ITALIA-Lettonia: ore 19 su Sky Sport Basket e NOW. Telecronaca di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

Venerdì 22 agosto                              

  • ITALIA-Grecia: ore 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

