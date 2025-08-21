L'Italia perde 83-68 contro la Lettonia: primo ko nei test per gli AzzurriItalbasket
Gli Azzurri perdono 83-68 contro la Lettonia, nella prima gara dei due giorni del Torneo dell'Acropoli in Grecia. Giornata difficile per gli uomini di Pozzecco al tiro, che non sono mai riusciti a entrare in ritmo con i canestri. Appuntamento ora venerdì 22 agosto per la seconda partita contro i padroni di casa della Grecia guidata da Giannis Antetokounmpo (in diretta dalle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)
GALLINARI: "ZERO PAUSE, MA FELICE DI ESSERCI"
Prima sconfitta per l'Italia nelle amichevoli verso Eurobasket (in diretta dal 27 agosto su Sky). È la Lettonia a vincere la prima gara del Torneo dell'Acropoli 83-68. Nella 50^ gara del Ct Pozzecco in panchina, gli Azzurri non sono riusciti mai a entrare in ritmo gara a causa di una poca precisione al tiro, contro un'alta percentuale realizzativa lettone. L'Italia è in partita, lotta a rimbalzo e prova con il movimento della palla a far uscire i lunghi avversari, cercando così di 'pareggiare' la differenza di fisicità. Ma il feeling con il canestro non c'è e nel terzo quarto la Lettonia riesce a costruire il vantaggio che chiude il match. Gli Azzurri chiudono il 36.1% dal campo (20/44 da due, 2/17 da tre) ma restano da sottolineare le prove positive di Saliou Niang (6 punti e 10 rimbalzi in meno di 15 minuti), di Matteo Spagnolo (17 punti e leader realizzativo della gara) di Momo Diuof (14 punti e 3 rimbalzi). Appuntamento ora venerdì 22 agosto alle ore 19 contro la Grecia di Antetokounmpo (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket a partire dalle 19).
Gallinari a riposo, nuovo numero di maglia per Spissu
Nessun minuto, in accordo con lo staff, per Danilo Gallinari, appena aggregatosi al gruppo azzurro dopo la vittoria del campionato in Porto Rico. Marco Spissu, invece, è sceso in campo con un numero di maglia 'speciale'. Il play ha scelto il 33, in onore dell'amico e compagno Achille Polonara.
Il tabellino
- Lettonia: Mejeris 8, Porzingis 12, Bertans 12, Smits 13, Cavars 0, Lomasz 6, Steinbergs 3, Skuja 2, Kilps 2, Silins, Kurucs 13, Zoriks 7. Coach: Luca Banchi
- Italia: Gallinari, Melli 2, Fontecchio 9, Thompson 4, Ricci 4, Spagnolo 17, Procida 0, Niang 6, Spissu 8, Diouf 14, Rossato, Akele 0, Pajola 4. Coach: Gianmarco Pozzecco