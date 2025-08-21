Gli Azzurri perdono 83-68 contro la Lettonia, nella prima gara dei due giorni del Torneo dell'Acropoli in Grecia. Giornata difficile per gli uomini di Pozzecco al tiro, che non sono mai riusciti a entrare in ritmo con i canestri. Appuntamento ora venerdì 22 agosto per la seconda partita contro i padroni di casa della Grecia guidata da Giannis Antetokounmpo (in diretta dalle 19 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW. Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)

Prima sconfitta per l'Italia nelle amichevoli verso Eurobasket (in diretta dal 27 agosto su Sky). È la Lettonia a vincere la prima gara del Torneo dell'Acropoli 83-68. Nella 50^ gara del Ct Pozzecco in panchina, gli Azzurri non sono riusciti mai a entrare in ritmo gara a causa di una poca precisione al tiro, contro un'alta percentuale realizzativa lettone. L'Italia è in partita, lotta a rimbalzo e prova con il movimento della palla a far uscire i lunghi avversari, cercando così di 'pareggiare' la differenza di fisicità. Ma il feeling con il canestro non c'è e nel terzo quarto la Lettonia riesce a costruire il vantaggio che chiude il match. Gli Azzurri chiudono il 36.1% dal campo (20/44 da due, 2/17 da tre) ma restano da sottolineare le prove positive di Saliou Niang (6 punti e 10 rimbalzi in meno di 15 minuti), di Matteo Spagnolo (17 punti e leader realizzativo della gara) di Momo Diuof (14 punti e 3 rimbalzi). Appuntamento ora venerdì 22 agosto alle ore 19 contro la Grecia di Antetokounmpo (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket a partire dalle 19).