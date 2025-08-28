Arriva il momento dell’esordio per gli azzurri a Eurobasket. Di fronte c’è la Grecia, guidata sul parquet dalla superstar NBA Giannis Antetokounmpo e dalla leggenda della pallacanestro ellenica Vasilis Spanoulis in panchina. Per capitan Nicolò Melli e compagni subito un impegno difficile contro una delle principali candidate ad arrivare in fondo al torneo. Palla a due dalle 20.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina