Arriva il momento dell’esordio per gli azzurri a Eurobasket. Di fronte c’è la Grecia, guidata sul parquet dalla superstar NBA Giannis Antetokounmpo e dalla leggenda della pallacanestro ellenica Vasilis Spanoulis in panchina. Per capitan Nicolò Melli e compagni subito un impegno difficile contro una delle principali candidate ad arrivare in fondo al torneo. Palla a due dalle 20.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Tutto pronto per l’esordio dell’Italia agli Europei di basket. Avversaria degli azzurri nella prima partita del torneo è la Grecia, nazionale con ambizioni importanti e che può contare su un gruppo di giocatori di grande esperienza internazionale. Per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco arriva quindi una sfida dal grande fascino e che può risultare subito importante per gli equilibri di classifica del gruppo C
FRANCIA E ISRAELE PADRONE DEL GRUPPO D
Nel pomeriggio prime sfide anche nel gruppo D, dove la Francia ha travolto il Belgio 92-64 e Israele ha avuto la meglio sull'Islanda per 83-71
ANCHE LA BOSNIA ED ERZEGOVINA DICE LA SUA
Sempre nel gruppo C, i padroni di casa di Cipro hanno invece visto il loro debutto continentale rovinato dalla Bosnia ed Erzegovina, vittoriosa per 91-64
LA SFIDA CHE VALE PER IL GRUPPO C
La gara tra gli azzurri e i ragazzi guidati in panchina dal leggendario Vassili Spanoulis rischia di essere se non già decisiva, di certo molto importante per gli equilibri del gruppo C, dove nel pomeriggio la Georgia ha fatto subito la voce grossa battendo la Spagna per 83-69
IL FRESCO PRECEDENTE
Italia e Grecia si sono affrontate in amichevole meno di una settimana fa, quando nell’ormai tradizionale Torneo dell’Acropoli erano stati i padroni di casa ad avere la meglio per 76-74
LA STELLA ANTETOKOUNMPO
Tra i greci, invece, il protagonista più atteso è ovviamente Giannis Antetokounmpo, superstar NBA che vuole provare a togliersi in questo Eurobasket la prima soddisfazione della sua carriera con la maglia della nazionale
L'ATTESA PER GALLINARI
Tra gli azzurri c’è attesa per il possibile esordio di Danilo Gallinari, aggregatosi ai compagni poco dopo aver conquistato il titolo a Porto Rico e che nelle due amichevoli in cui avrebbe potuto assaggiare il campo è rimasto fermo
L'ATMOSFERA A LIMASSOL
L’atmosfera comincia davvero a fari elettrica alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol, con Italia e Grecia impegnate nelle ultime fasi di riscaldamento prima della palla a due