Uno spazio dedicato agli Europei già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 20 gli studi pre (e post) partita condotti da Francesco Bonfardeci e alle 20.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Se Eurobasket 2025 ha preso il via ieri, oggi è il gran giorno del debutto azzurro. Che non è semplice, tutt'altro, visto che l'avversario è la Grecia di Giannis Antetokounmpo, il fuoriclasse dei Milwaukee Bucks che era invece assente nella recente amichevole tra le due nazionali disputata al Torneo dell'Acropoli, e terminata 76-74 per gli ellenici. In quella partita vanno però ricordati anche i 18 punti di Simone Fontecchio (top scorer azzurro) e l'ottimo impatto di Salou Niang brillante, che ne segnò 14. Ma è chiaro che ora è tutto diverso: ora si gioca per i due punti, ma va anche ricordato che coach Pozzecco potrà contare anche su Danilo Gallinari, aggregatosi all'ultimo al gruppo e ora a disposizione. Quanto e come resta tutto da vedere, e non fa che aumentare la curiosità attorno al debutto italiano a questi Europei, in una seconda giornata che vedrà in campo anche le altre quattro nazionali del gruppo C - con Georgia-Spagna alle 14 da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW.
Dove e come vedere Italia-Grecia
Per prepararsi al meglio alla sfida serale, l'avvicinamento inizia già alle 12.45 su Sky Sport 24 con lo studio condotto da Francesco Bonfardeci (che nel suo spazio può avvalersi a rotazione del commento tecnico di Andre Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi), per riassumere il meglio di quanto visto nella prima giornata di Eurobasket ma ovviamente per priettarsi anche alle partite in programma oggi, su tutte l'impegno azzurro. Dalle 20.00 poi sempre Francesco Bonfardeci in compagnia dei suoi ospiti guiderà lo studio pre e post-partita di Italia e Grecia, mentre alle 20.30 la telecronaca da Limassol sarà affidata alla coppia Flavio Tranquillo-Davide Pessina (con Gaia Accoto inviata per raccogliere le parole dei protagonisti che arricchiranno lo studio post-partita).
Di seguito tutti gli appuntamenti:
- Ore 12.45 - Sky Sport 24 (canale 200)
- Studio Eurobasket 2025
Ore 20.00 - Sky Sport Basket (canale 205)
- Studio pre-partita Italia-Grecia
Ore 20.30 - Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- ITALIA-GRECIA
Al termine - Sky Sport Basket (canale 205)
- Studio post-partita