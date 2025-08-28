Uno spazio dedicato agli Europei già alle 12.45 (su Sky Sport 24), poi dalle 20 gli studi pre (e post) partita condotti da Francesco Bonfardeci e alle 20.30 la palla a due da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (canale 205) e NOW con la telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Se Eurobasket 2025 ha preso il via ieri, oggi è il gran giorno del debutto azzurro. Che non è semplice, tutt'altro, visto che l'avversario è la Grecia di Giannis Antetokounmpo, il fuoriclasse dei Milwaukee Bucks che era invece assente nella recente amichevole tra le due nazionali disputata al Torneo dell'Acropoli, e terminata 76-74 per gli ellenici. In quella partita vanno però ricordati anche i 18 punti di Simone Fontecchio (top scorer azzurro) e l'ottimo impatto di Salou Niang brillante, che ne segnò 14. Ma è chiaro che ora è tutto diverso: ora si gioca per i due punti, ma va anche ricordato che coach Pozzecco potrà contare anche su Danilo Gallinari, aggregatosi all'ultimo al gruppo e ora a disposizione. Quanto e come resta tutto da vedere, e non fa che aumentare la curiosità attorno al debutto italiano a questi Europei, in una seconda giornata che vedrà in campo anche le altre quattro nazionali del gruppo C - con Georgia-Spagna alle 14 da seguire su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW.