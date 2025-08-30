Italia-Georgia e non solo: le partite di oggi

Europei di basket 2025, le partite di oggi: l'Italia sfida la Georgiaeurobasket
Quarta giornata di EuroBasket ricca di partite: riflettori puntati alle 14.00 sull'Italia che sfiderà la Georgia di Shengelia. Il torneo è in diretta su Sky e in streaming su NOW fino al 14 settembre
Quarta giornata di FIBA EuroBasket 2025: oggi è il giorno dell'Italia contro la Georfia nel Gruppo C. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. L'Italia di Pozzecco è chiamata a riscattare la sconfitta contro la Grecia al debutto. Di fronte la Georgia di Shengelia, che ha battuto al debutto la Spagna. In campo anche Serbia, Germania, Finlandia e il big match Francia-Slovenia.
EuroBasket, il programma di oggi 30 agosto
Sabato 30 agosto
- Ore 12.30 Lituania-Germania
- Ore 13.45 Repubblica Ceca-Estonia
- Ore 14.00 Islanda-Belgio
- Ore 15.30 Gran Bretagna-Svezia
- Ore 17.00 Lettonia-Serbia
- Ore 20.30 Francia-Slovenia in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW
- Ore 17.15 Cipro-Grecia
- Ore 19.30 Montenegro-Finlandia
- Ore 20.15 Turchia-Portogallo
- Ore 20.30 Spagna-Bosnia
- Ore 20.30 Polonia-Israele
La squadra basket di Sky Sport
Sky Sport trasmetterà live due-tre partite al giorno, affiancate da uno studio quotidiano alle 12.45 su Sky Sport 24 e da una seconda finestra attorno alle 18.00, che verrà definita giorno per giorno. L'avventura degli azzurri è seguita sul posto da Flavio Tranquillo e Davide Pessina, che si occuperanno del commento live delle partite, con il contributo di Gaia Accoto per le interviste ai protagonisti. Dagli studi Sky di Milano, invece, le telecronache saranno affidate alle voci di Geri De Rosa e Andrea Solaini, con la presenza sia per gli studi che per i commenti live di Andrea Meneghin, Matteo Soragna e Laura Macchi, mentre la conduzione degli studi è affidata a Francesco Bonfardeci, che guiderà lo spazio di approfondimento pre e post-partita in occasione di ogni gara degli Azzurri.