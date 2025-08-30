Italia-Georgia e non solo: le partite di oggi

Quarta giornata di FIBA EuroBasket 2025: oggi è il giorno dell'Italia contro la Georfia nel Gruppo C. Il grande basket europeo è protagonista su Sky e in streaming su NOW fino a domenica 14 settembre: in campo le migliori nazionali del continente, impegnate sui parquet di Lettonia (Gruppo A), Finlandia (Gruppo B), Cipro (Gruppo C) e Polonia (Gruppo D). La squadra basket di Sky è pronta a raccontare ogni istante del torneo, tra spettacolo, equilibrio e grandi emozioni. L'Italia di Pozzecco è chiamata a riscattare la sconfitta contro la Grecia al debutto. Di fronte la Georgia di Shengelia, che ha battuto al debutto la Spagna. In campo anche Serbia, Germania, Finlandia e il big match Francia-Slovenia.