E' morto a 91 anni Giorgio Armani

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giorgio Armani, morto a 91 anni lo stilista patron della Olimpia Milano

lutto
©Getty

Con un comunicato diramato nel pomeriggio di giovedì 4 settembre il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore. Giorgio Armani aveva 91 anni

ADDIO GIORGIO ARMANI, NEWS E REAZIONI IN DIRETTA

Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire.

La visione della moda di Giorgio Armani

Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano.

La Giorgio Armani è una azienda con cinquant'anni di storia, cresciuta con emozione e con pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo. L’azienda è il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori.

Il messaggio dei dipendenti e della sua famiglia

"In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del Signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore".

 

I funerali

La camera ardente sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.

Basket: Altre Notizie

Italia-Cipro alle 17.15 su Sky Sport Uno: il LIVE

live Basket

Dopo le esaltanti vittorie contro Georgia, Bosnia e Spagna che hanno riscattato l’esordio amaro...

E' morto a 91 anni Giorgio Armani

live blog

E' morto oggi 4 settembre, a 91 anni, lo stilista e imprenditore leggenda della moda. Era patron...

E' morto a 91 anni Giorgio Armani

lutto

Con un comunicato diramato nel pomeriggio di giovedì 4 settembre il gruppo Armani annuncia la...

L'Italbasket e Spagna-Grecia: il programma su Sky

eurobasket

La nona giornata degli Europei di basket è ricca: oggi si chiudono i gironi con gli ultimi...

L'Italia affronta Cipro: si gioca alle 17.15

Basket

Uno spazio dedicato agli azzurri e alla loro avventura a Eurobasket già alle 12.45 (su Sky Sport...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS