Eurobasket, Markkanen contro la Georgia: tutti a caccia dell’impresa storica

Nella loro storia a Eurobasket, Finlandia e Georgia non sono mai riuscite a strappare una medaglia, ma oggi una delle due potrebbe fare un passo decisivo verso un traguardo insperato all’inizio del torneo. Nel quarto di finale in programma alle 16, infatti, c’è in palio l’accesso in semifinale, con da una parte il talento di un All-Star NBA come Lauri Markkanen e dall’altro una squadra che dopo aver eliminato la Francia argento olimpico non vuole smettere di stupire
Parlare di storia, magari con la esse maiuscola, è spesso un’esagerazione quando si tratta di sport. In qualche modo, però, nel quarto di finale che oggi alle 16 vedrà impegnate Finlandia e Georgia la storia, almeno quella dei movimenti cestistici dei due paesi, vedrà scriversi una pagina indimenticabile. Nessuna delle due squadre, infatti, è mai riuscita ad arrivare in zona medaglie a Eurobasket e oggi uno tra Lauri Markkanen e Tornike Shengelia, leader delle rispettive nazionali, taglieranno un traguardo che all’inizio del torneo era del tutto impronosticabile per entrambe le parti. Anche per questo motivo, quello tra Finlandia e Georgiasi prospetta forse come il quarto di finale più equilibrato e dal risultato quasi impossibile da prevedere.
Finlandia e Georgia, le due rivelazioni
Inutile girarci intorno, in questo quarto di finale, stando alla logica e ai pronostici della vigilia della fase a eliminazione diretta, avrebbero dovuto esserci la Serbia, data come grande favorita del torneo, e la Franciaargento olimpico a Parigi poco più di un anno fa. Le due corazzate, però, sono cadute sotto i colpi di quelle che non appare esagerato definire come le rivelazioni di Eurobasket. E ora Finlandia e Georgiapotrebbero comprensibilmente averci preso gusto e, sulle spalle da una parte di una stella come Markkanen, terzo miglior marcatore fin qui dietro solo a Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, e di un gruppo di veterani come Shengelia e Goga Bitadze, vorranno prolungare il loro sogno. L’appuntamento per la sfida tra Finlandia e Georgia è per le 16 in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, con la telecronaca curata da Geri DeRosa e Matteo Soragna.