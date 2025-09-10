Eurobasket, Markkanen contro la Georgia: tutti a caccia dell’impresa storica

Parlare di storia, magari con la esse maiuscola, è spesso un’esagerazione quando si tratta di sport. In qualche modo, però, nel quarto di finale che oggi alle 16 vedrà impegnate Finlandia e Georgia la storia, almeno quella dei movimenti cestistici dei due paesi, vedrà scriversi una pagina indimenticabile. Nessuna delle due squadre , infatti, è mai riuscita ad arrivare in zona medaglie a Eurobasket e oggi uno tra Lauri Markkanen e Tornike Shengelia , leader delle rispettive nazionali, taglieranno un traguardo che all’inizio del torneo era del tutto impronosticabile per entrambe le part i. Anche per questo motivo, quello tra Finlandia e Georgia si prospetta forse come il quarto di finale più equilibrato e dal risultato quasi impossibile da prevedere.

Finlandia e Georgia, le due rivelazioni

Inutile girarci intorno, in questo quarto di finale, stando alla logica e ai pronostici della vigilia della fase a eliminazione diretta, avrebbero dovuto esserci la Serbia, data come grande favorita del torneo, e la Franciaargento olimpico a Parigi poco più di un anno fa. Le due corazzate, però, sono cadute sotto i colpi di quelle che non appare esagerato definire come le rivelazioni di Eurobasket. E ora Finlandia e Georgiapotrebbero comprensibilmente averci preso gusto e, sulle spalle da una parte di una stella come Markkanen, terzo miglior marcatore fin qui dietro solo a Luka Doncic e Giannis Antetokounmpo, e di un gruppo di veterani come Shengelia e Goga Bitadze, vorranno prolungare il loro sogno. L’appuntamento per la sfida tra Finlandia e Georgia è per le 16 in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW, con la telecronaca curata da Geri DeRosa e Matteo Soragna.