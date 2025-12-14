Poeta: "Siamo in emergenza, ma vogliamo battere la Virtus davanti ai nostri tifosi"

La lista degli assenti , in effetti, è davvero lunga per Milano e coach Peppe Poeta lo ribadisce alla vigilia del big match di campionato contro Bologna . “ Da qualche partita siamo in emergenza a causa delle tante assenze, soprattutto tra gli italiani ” sottolinea l’erede di Ettore Messina sulla panchina milanese, “ma f in qui siamo sempre riusciti a gettare il cuore oltre l’ostacolo ”. Contro la Virtus Poeta dovrà dunque fare a meno di Lorenzo Brown, Leandro Bolmaro, Stefano Tonut, Nico Mannion e Diego Flaccadori oltre che degli assenti di lungo corso Nate Sestina e Ousmane Diop . Ecco perché, secondo Poeta , questa sera sarà ancora più importante l’apporto del pubblico del Forum che, ribadisce il coach, “ fin qui ci ha aiutato davvero tanto ”.

Il confronto con la Virtus

Poeta, che da giocatore ha vestito la canotta della Virtus dal 2010 al 2013, si dice consapevole di affrontare un avversario di altissimo livello. “Bologna ha un’identità tattica, improntata prima di tutto sulla difesa” dice il coach milanese, che però ammette come la banda di Dusko Ivanovic possa essere letale anche in attacco. “La Virtus è fortissima nei rimbalzi d’attacco e ha realizzatori che si possono accendere da un momento all’altro e cambiare volto alle partite”, specifica Poeta, che infine riassume così il piano partita dei suoi: “Dovremo avere massima attenzione su entrambi i lati del campo”. L’appuntamento è dalle 19.30 per lo studio prepartita e quindi dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due del big match attesissimo, commentato in diretta da Geri De Rosa e Andrea Meneghin.