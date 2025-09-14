Sono le uniche due squadre imbattute in un torneo che hanno dominato fin dall’inizio, e ora Turchia e Germania si affrontano nella super sfida che vale la vittoria finale. Giovani stelle come Alperen Sengun e Franz Wagner una contro l’altra, accompagnate da roster profondi e pieni di giocatori dalla grande esperienza. La finalissima di Eurobasket è in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina