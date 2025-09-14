Sono le uniche due squadre imbattute in un torneo che hanno dominato fin dall’inizio, e ora Turchia e Germania si affrontano nella super sfida che vale la vittoria finale. Giovani stelle come Alperen Sengun e Franz Wagner una contro l’altra, accompagnate da roster profondi e pieni di giocatori dalla grande esperienza. La finalissima di Eurobasket è in diretta su Sky Sport Basket (canale 205) e in streaming su NOW con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Eurobasket, Germania-Turchia alle 20 su Sky
Benvenuti al liveblog che seguirà la finale degli Europei di basket 2025 tra la Germania e la Turchia. Appuntamento alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.
Grecia medaglia di bronzo, Finlandia ko 92-89
Nella finale per il terzo/quarto posto di Eurobasket la Grecia ha avuto la meglio sulla Finlandia, trascinata dai 30 punti di Giannis Antetokounmpo. Di seguito gli highlights del match
La situazione nel tabellone: Germania e Turchia uniche imbattute
Quello tra Germania e Turchia è l’ultimo atto di un torneo intensissimo, in cui Germania e Turchia sono arrivate da imbattute alla finale per la medaglia d’oro vincendo sette partite su sette.
Il percorso della Germania fino alla finale
I campioni del mondo in carica hanno superato brillantemente il loro gruppo, superando Montenegro (+30), Svezia (+22), Lituania (+19), Gran Bretagna (+63) e Finlandia (+30) senza mai rischiare. Una volta arrivati a Riga hanno faticato per tre quarti prima di travolgere il Portogallo agli ottavi (85-58) e soprattutto ai quarti hanno rischiato a lungo contro la Slovenia di Luka Doncic, superandola solo in volata (99-91). Dopodiché in semifinale i tedeschi hanno avuto di nuovo ragione della Finlandia (98-86).
Il percorso della Turchia fino alla finale
Senza intoppi anche il percorso della Turchia, che nel loro gruppo hanno battuto Lettonia (+20), Repubblica Ceca (+14), Portogallo (+41), Estonia (+20) e infine Serbia (+5) prendendosi il primo posto. Dopo aver faticato — anche per l’orario molto presto — agli ottavi con la Svezia (85-79), la squadra di Ergin Ataman ha battuto la Polonia ai quarti (91-77) e soprattutto la Grecia di Giannis Antetokounmpo in semifinale con un netto 94-68.
Franz Wagner, l’uomo in più per i tedeschi
Il miglior realizzatore per i tedeschi è stato Franz Wagner, che in questi europei viaggia a 21.1 punti di media (settimo miglior realizzatore della competizione) con il 45.5% dal campo e l’85% ai liberi, pur faticando un po’ col tiro dalla lunga distanza (31.2%). È lui il faro della Germania sulle due metà campo e con ogni probabilità dovrà fare del suo meglio anche in finale.
Alperen Sengun, la stella nascente del basket turco
Tra i primi dieci realizzatori di Eurobasket c’è anche Alperen Sengun: il centro della Turchia e stella degli Houston Rockets viaggia a 20.8 punti, 11 rimbalzi e 7 assist di media impreziositi da una tripla doppia ai quarti contro la Polonia, diventando il più giovane di sempre a realizzarne una a Eurobasket.
Schröder contro Larkin, sfida ad alta velocità
In cabina di regia sarà interessantissima la sfida incrociata tra due dei migliori playmaker del torneo. Da una parte Dennis Schröder, che in semifinale contro la Finlandia ha realizzato una doppia doppia da 26 punti e 12 assist per guidare i suoi compagni di squadra; dall’altra Shane Larkin, uno dei migliori playmaker del continente ormai da un lustro e capace di accendersi in un secondo per fornire un’alternativa a Sengun nella metà campo offensiva.
Ergin Ataman, lo stratega che ha fermato Giannis in semifinale
Il Ct della nazionale turca Ergin Ataman ai microfoni di Sky Sport ha raccontato il piano partita che ha permesso alla sua squadra di battere nettamente la Grecia di Giannis Antetokounmpo in semifinale a Eurobasket.
Svelate le medaglie di Eurobasket
L'account ufficiale di Eurobasket 2025 ha svelato il design delle tre medaglie che verranno assegnate domenica nelle due finali.