"Avete abbattuto i pregiudizi e invogliato le bambine al basket"

Così Mattarella si è rivolto alle atlete: "Ragazze, siete state bravissime, complimenti. Un bronzo equiparabile all'oro. Se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste poi vinto l'oro. Uun bronzo di grande valore per come l'avete conquistato. Avete inoltre un'altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambine a dedicarsi al basket e ad altre discipline. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione". Ai giovani protagonisti del successo di Creta: "Bravissimi. Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket maschile ed è molto importante". Inoltre, il presidente è tornato sugli insulti razzisti subiti durante la competizione da alcuni componenti della squadra e citati nel discorso del capitano Ferrari: "Avete parlato di 'commenti sgradevoli', vi ringrazio per l'undestatement forse dovuto a questo salone, forse avreste voluto usare termini più forti e più severi e l'avrei fatto anche io. Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano ma anzi segnalano importanza dell'inclusione, dello stare insieme".