Basket, Nazionale femminile e Under 20 ricevute da Mattarella: "Razzismo atto incivile"Basket
Al Quirinale, il presidente della Repubblica ha ricevuto due Nazionali di basket, quella femminile terza negli ultimi Europei, e quella maschile Under 20 diventata regina d'Europa. Mattarella ha commentato anche le offese razziste ricevute da alcuni giocatori dell'Under 20: "Non sono semplici commenti sgradevoli, ma misere manifestazioni di incività razzista. Dimostrate l'importanza dell'inclusione"
Palla a spicchi protagonista oggi, lunedì 15 settembre, al Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio la Nazionale femminile di basket, vincitrice della medaglia di bronzo agli Europei in Grecia, e la Nazionale Under 20 maschile, medaglia d'oro agli Europei di Creta. Durante la cerimonia hanno preso la parola, oltre a Mattarella, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, il capitano della Nazionale femminile, Laura Spreafico, e il capitano dell'Under 20, Francesco Ferrari.
"Avete abbattuto i pregiudizi e invogliato le bambine al basket"
Così Mattarella si è rivolto alle atlete: "Ragazze, siete state bravissime, complimenti. Un bronzo equiparabile all'oro. Se aveste battuto il Belgio in semifinale nessuno avrebbe potuto stupirsi se aveste poi vinto l'oro. Uun bronzo di grande valore per come l'avete conquistato. Avete inoltre un'altra medaglia di grande significato, quella di spingere tante bambine a dedicarsi al basket e ad altre discipline. Rimuovendo ogni pregiudizio e con determinazione". Ai giovani protagonisti del successo di Creta: "Bravissimi. Ci avete regalato la certezza del futuro del nostro basket maschile ed è molto importante". Inoltre, il presidente è tornato sugli insulti razzisti subiti durante la competizione da alcuni componenti della squadra e citati nel discorso del capitano Ferrari: "Avete parlato di 'commenti sgradevoli', vi ringrazio per l'undestatement forse dovuto a questo salone, forse avreste voluto usare termini più forti e più severi e l'avrei fatto anche io. Queste misere manifestazioni di inciviltà non turbano ma anzi segnalano importanza dell'inclusione, dello stare insieme".