La guardia ex Milano e Trieste e con una lunga esperienza in NBA alle spalle è stata presentata ieri a Venezia, dove tra poco inizierà la sua nuova avventura con la maglia della Reyer. E a Denzel Valentine, arrivato ormai alla sua terza stagione in Italia, i primi allenamenti agli ordini di coach Neven Spahija hanno ricordato i tempi del college e il rapporto con l’allenatore che l’ha lanciato verso il basket professionistico

Arrivato alla soglia dei 32 anni, Denzel Valentine è ormai a tutti gli effetti considerato un veterano, anche perché il suo curriculum, tra college, NBA, Australia e quindi Europa parla di un vero e proprio giro del mondo con la palla a spicchi in mano. L’ex Olimpia e Trieste, però, non sembra affatto aver smarrito la voglia di mettersi in gioco, anzi, la nuova avventura con la maglia della Reyer Venezia pare avergli creato nuovi stimoli. “Sono super entusiasta di essere qui. Per me è una grande opportunità in un grande club e in una grande città” ha dichiarato infatti Valentine nella presentazione ufficiale avvenuta ieri tra le mura amiche del Taliercio, “Non vedo l'ora di conoscere ancora meglio i miei nuovi compagni e di provare a fare insieme un passo in più, andando più avanti possibile sia in Italia che in EuroCup". I traguardi futuri, quindi, sono chiari nella testa di Valentine, che però dopo i primi allenamenti con la sua nuova squadra ha avuto anche dei flashback dal passato.