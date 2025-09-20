Esplora tutte le offerte Sky
Basket

Ci sarebbe già l'accordo tra le due squadre, con il club francese che riceverebbe un buyout per liberare uno dei grandi protagonisti (con la maglia della Polonia) degli ultimi Europei 

Agli ultimi Europei è stato uno dei grandi protagonisti, con la maglia della Polonia: Jordan Lloyd non ha solo chiuso come il quinto miglior realizzatore della manifestazione (dietro, in ordine, a: Doncic, Antetokounmpo, Avdija e Markkanen) ma è stato anche l'unico giocatore senza mai aver giocato - al presente o in passato - nella NBA a finire inserito nei migliori quintetti del torneo. Lloyd, infatti, ha condiviso il secondo miglior quintetto con gente del calibro di Nikola Jokic (Nuggets), Lauri Markkanen (Jazz), Deni Avdija (Blazers) e Cedi Osman (ex Cavs). Ora il giocatore nato a Chicago ma polacco di passaporto, mai scelto dalla NBA (ma formalmente campione in quanto parte dei Toronto Raptors del 2019) e reduce da ottime annata a Monaco, sarebbe sul punto di accettare la corte dell'Efes, e trasferirsi quindi in Turchia. L'accordo tra le parti sarebbe virtualmente già stato siglato, con la squadra francese che dovrebbe ricevere un buyout dal club di Istanbul per liberare definitivamente il giocatore (che a lungo era stato anche nel mirino del Real Madrid). 

