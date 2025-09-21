Esplora tutte le offerte Sky
La Dinamo Sassari ricorda Drew Gordon con un ospite d'eccezione: il fratello Aaron. FOTO

Basket

Campione NBA con i Denver Nuggets nel 2023, di passaggio in Sardegna il giocatore ha voluto ricordare il fratello Drew (morto tragicamente in un incidente stradale nel 2014) accettando l'invito del club sardo dove Drew aveva giocato e vinto (la prima storica Coppa Italia)

Per ricordare suo fratello Drew - morto tragicamente in un incidente stradale nel 2014, su una strada non lontano da Portland in Oregon - la star dei Denver Nuggets Aaron Gordon aveva scelto prima del via dell'ultima stagione NBA di cambiare il suo numero di maglia dal 50 al 32, quello indossato proprio da Drew nel corso della sua carriera. Una carriera che lo ha portato a giocare anche in Italia, alla Dinamo Sassari (dove però ha indossato il n°11), per due campionati, quello 2012-13 e quello successivo, nel 2013-14, culminato con la prima storica vittoria della Coppa Italia (poi bissata dalla squadra l'anno dopo). Il presidente del club sardo Stefano Sardara ha consegnato al campione NBA proprio la canotta originale della stagione 2012-13 e una maglia celebrativa con i nomi di Aaron e Drew, il fratello a cui la stella dei Nuggets era molto legato.

