Spagna, l'erede di Sergio Scariolo è Chus Mateo: contratto fino al 2029

La nazionale di basket spagnola ha annunciato che Chus Mateo sarà l’allenatore per i prossimi quattro anni fino al 2029. L’ex allenatore del Real Madrid prende il posto di Sergio Scariolo, che alla guida delle Furie Rosse ha conquistato 8 medaglie tra Europei, Mondiali e Olimpiadi

Dopo la deludente esperienza a Eurobasket 2025, venendo eliminati ai gironi da campione in carica, la nazionale spagnola volta pagina. Salutato Sergio Scariolo, che lascia dopo aver vinto 8 medaglie in competizioni FIBA (5 ori, 1 argento e 2 bronzi), la panchina è stata a affidata a Chus Mateo, alla sua prima esperienza come capoallenatore di un nazionale dopo aver fatto solo da assistente a livelli giovanili con la Spagna. La sua carriera coi club però non ha bisogno di presentazioni: undici anni al Real Madrid, prima come assistente e poi come erede di Pablo Laso, guidando i blancos al successo in Eurolega nel 2023 e a due titoli nazionali consecutivi nel 2024 e nel 2025. A prenderne il posto a Madrid sarà proprio Scariolo, che ha firmato un accordo di tre anni; Chus Mateo invece sarà alla guida della Spagna almeno fino al 2029, quando si disputerà il prossimo Eurobasket.

