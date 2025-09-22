L'Olimpia Milano aggiunge Leonardo Totè al roster

La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Leonardo Totè, centro classe 1997 che si aggiunge così al roster di Ettore Messina. "Sono felice, orgoglioso e onorato di entrare a far parte di un club prestigioso e titolato come l'Olimpia Milano, con la sua tradizione e i suoi obiettivi". L’Olimpia sfiderà la Virtus Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana sabato 27 settembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Basket (canale 205)

