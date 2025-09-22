Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurobasket, Sengun regala un Rolex a Osmani per la marcatura su Giannis

Basket

Prima della semifinale di Eurobasket, Alperen Sengun aveva promesso un Rolex al compagno di squadra Ercan Osmani se fosse riuscito nell’impresa di tenere Giannis Antetokounmpo sotto i 20 punti. Impresa riuscita, visto che la stella dei Bucks ha chiuso a quota 12, mentre Osmani ha trovato “la partita della vita” realizzando 28 punti in attacco: Sengun allora ha mantenuto fede alla sua promessa postando una foto della consegna dell’orologio al compagno di reparto

Uno dei punti di forza della nazionale turca è stata la combinazione sotto canestro tra Alperen Sengun e Ercan Osmani. I due lunghi sono stati grandi protagonisti della cavalcata che ha portato la Turchia alla medaglia d’argento a Eurobasket, superando in semifinale la Grecia di Giannis Antetokounmpo con una superlativa prova difensiva. Proprio sulla marcatura del fenomeno dei Milwaukee Bucks si è concentrata una scommessa tra i due lunghi turchi: prima del match Sengun aveva promesso a Osmani, deputato alla marcatura di Antetokounmpo, di regalargli un Rolex se fosse riuscito a tenerlo sotto i 20 punti segnati (mentre nel resto del torneo superava i 30). Non solo Osmani è riuscito ad arginare Giannis tenendolo a soli 12 punti realizzati, ma è anche stato decisivo in attacco con "la partita della vita" (parola del suo coach Ergin Ataman) da 6/8 da tre per 28 punti finali. A pochi giorni dalla fine di Eurobasket, Sengun ha mantenuto fede alla sua promessa, consegnando a Osmani il suo meritatissimo premio e posando insieme a lui per una foto ricordo condivisa sui social.

Basket: Altre Notizie

Sengun mantiene promessa: Rolex regalato a Osmani

Basket

Prima della semifinale di Eurobasket, Alperen Sengun aveva promesso un Rolex al compagno di...

L'Olimpia Milano aggiunge Leonardo Totè al roster

Basket

La Pallacanestro Olimpia Milano ha comunicato di aver raggiunto un accordo pluriennale con...

Doncic: "Ritirarmi col Real? Ci penso di sicuro"

Basket

In un'intervista con il Wall Street Journal, Luka Doncic ha aperto alla possibilità di ritirarsi...

Chus Mateo nuovo allenatore della Spagna

Basket

La nazionale di basket spagnola ha annunciato che Chus Mateo sarà l’allenatore per i prossimi...

Basket, su Sky l'amichevole Virtus Bologna-Tortona

basket

Su Sky Sport Basket e in streaming su NOW una importante tappa di avvicinamento alla grande...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS