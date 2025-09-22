Sengun mantiene promessa: Rolex regalato a Osmani

Prima della semifinale di Eurobasket, Alperen Sengun aveva promesso un Rolex al compagno di squadra Ercan Osmani se fosse riuscito nell’impresa di tenere Giannis Antetokounmpo sotto i 20 punti. Impresa riuscita, visto che la stella dei Bucks ha chiuso a quota 12, mentre Osmani ha trovato “la partita della vita” realizzando 28 punti in attacco: Sengun allora ha mantenuto fede alla sua promessa postando una foto della consegna dell’orologio al compagno di reparto

Uno dei punti di forza della nazionale turca è stata la combinazione sotto canestro tra Alperen Sengun e Ercan Osmani. I due lunghi sono stati grandi protagonisti della cavalcata che ha portato la Turchia alla medaglia d’argento a Eurobasket, superando in semifinale la Grecia di Giannis Antetokounmpo con una superlativa prova difensiva. Proprio sulla marcatura del fenomeno dei Milwaukee Bucks si è concentrata una scommessa tra i due lunghi turchi: prima del match Sengun aveva promesso a Osmani, deputato alla marcatura di Antetokounmpo, di regalargli un Rolex se fosse riuscito a tenerlo sotto i 20 punti segnati (mentre nel resto del torneo superava i 30). Non solo Osmani è riuscito ad arginare Giannis tenendolo a soli 12 punti realizzati, ma è anche stato decisivo in attacco con "la partita della vita" (parola del suo coach Ergin Ataman) da 6/8 da tre per 28 punti finali. A pochi giorni dalla fine di Eurobasket, Sengun ha mantenuto fede alla sua promessa, consegnando a Osmani il suo meritatissimo premio e posando insieme a lui per una foto ricordo condivisa sui social.