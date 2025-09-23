"Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce". Con lo spirito battagliero che è solito portare anche in campo, il campione azzurro si è sottoposto all'intervento di trapianto di midollo osseo, un passo importante nel tentativo di sconfiggere la malattia che sta combattendo con grande determinazione

C'è una promessa e un appello, nel messaggio che Achille Polonara ha valuto mandare a tutti i suoi tifosi prima di sottoporsi all'operazione di trapianto del midollo osseo all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Il giocatore della Dinamo Sassari, affetto da una forma di leucemia mieloide, ha dato appuntamento ai suio fans: "Ci vediamo presto in campo", ma ha anche voluto sensibilizzare tutti sull'importanza del ruolo svolto dall'Associazione Donatori di Midollo Osseo (Admo): "C'è bisogno di tanti donatori, e dando ognuno il proprio contributo si possono salvare tante vite: iscrivetevi all'Admo, il vostro gesto può aiutare tante persone a vivere e guarire”, ha dichiarato il campione azzurro.