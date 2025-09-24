Jasikevicius boccia Eurobasket: "Livello troppo basso, molto meglio l’Eurolega"

Il suo Fenerbahce, campione in carica, è pronto a difendere il titolo vinto lo scorso maggio e coach Sarunas Jasikevicius sembra già carichissimo. Parlando con Fenerbahce TV, il lituano ha bocciato il massimo torneo continentale, di cui salva una sola partita, e ha sostenuto di aver fatto fatica a guardare le partite di Eurobasket essendo abituato al livello di pallacanestro giocato in Eurolega

Anche da giocatore, Sarunas Jasikevicius non si è mai fatto problemi nell’esprimere con estrema franchezza la propria opinione e il passaggio, ormai arrivato più di dieci anni fa, dal campo alla panchina non ne ha modificato l’atteggiamento. Così, in attesa di guidare il suo Fenerbahce alla difesa dell’Eurolega vinta lo scorso maggio , il lituano non si è tirato indietro quando in un’intervista a Fenerbahce TV gli hanno chiesto un parere sul recente Eurobasket . “ La qualità di pallacanestro vista nel torneo non è stata molto alta ” ha risposto Jasikevicius , che del massimo continentale ha detto di voler salvare una sola partita.

Jasikevicius, Eurobasket e l’Eurolega

“Se escludiamo la partita della fase a gironi tra Turchia e Serbia, poi” ha specificato Jasikevicius, “si è giocato ad un livello che per me, abituato all’Eurolega, ha reso difficile persino guardare le singole gare”. E per il coach campione d’Europa con il Fener, inoltre, anche se a vincere alla fine è stata la Germania, la squadra migliore di Eurobasket non è stata la Nationalmannschaft. “La Turchia ha giocato il basket migliore durante tutto il torneo, secondo me è stata la squadra migliore di tutto Eurobasket”.