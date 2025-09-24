Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Jasikevicius boccia Eurobasket: "Livello troppo basso, molto meglio l’Eurolega"

Basket

Il suo Fenerbahce, campione in carica, è pronto a difendere il titolo vinto lo scorso maggio e coach Sarunas Jasikevicius sembra già carichissimo. Parlando con Fenerbahce TV, il lituano ha bocciato il massimo torneo continentale, di cui salva una sola partita, e ha sostenuto di aver fatto fatica a guardare le partite di Eurobasket essendo abituato al livello di pallacanestro giocato in Eurolega

TUTTO IL BASKET CHE CONTA È SU SKY SPORT BASKET

Anche da giocatore, Sarunas Jasikevicius non si è mai fatto problemi nell’esprimere con estrema franchezza la propria opinione e il passaggio, ormai arrivato più di dieci anni fa, dal campo alla panchina non ne ha modificato l’atteggiamento. Così, in attesa di guidare il suo Fenerbahce alla difesa dell’Eurolega vinta lo scorso maggio, il lituano non si è tirato indietro quando in un’intervista a Fenerbahce TV gli hanno chiesto un parere sul recente Eurobasket. “La qualità di pallacanestro vista nel torneo non è stata molto alta” ha risposto Jasikevicius, che del massimo continentale ha detto di voler salvare una sola partita.

Jasikevicius, Eurobasket e l’Eurolega

Se escludiamo la partita della fase a gironi tra Turchia e Serbia, poi” ha specificato Jasikevicius, “si è giocato ad un livello che per me, abituato all’Eurolega, ha reso difficile persino guardare le singole gare”. E per il coach campione d’Europa con il Fener, inoltre, anche se a vincere alla fine è stata la Germaniala squadra migliore di Eurobasket non è stata la Nationalmannschaft. “La Turchia ha giocato il basket migliore durante tutto il torneo, secondo me è stata la squadra migliore di tutto Eurobasket”.

Approfondimento

Eurolega, parla Micic: "Milano 9^, Bologna ultima"

Basket: Altre Notizie

Jasikevicius boccia Eurobasket: "Livello basso"

Basket

Il suo Fenerbahce, campione in carica, è pronto a difendere il titolo vinto lo scorso maggio e...

Top 25 di Eurolega, Calathes: "Me lo meritavo"

Basket

Alla vigilia del via della nuova stagione, la point guard del Monaco torna sulla selezione dei 25...

Polonara si opera: il saluto prima del trapianto

Basket

"Non vedo l'ora di affrontare questo intervento: prima si inizia, prima si finisce". Con lo...

Virtus Bologna, Belinelli è ambassador e advisor

virtus bologna

Massimo Zanetti, presidente della Virtus Olidata Bologna, ha annunciato che Marco...

Sengun mantiene promessa: Rolex regalato a Osmani

Basket

Prima della semifinale di Eurobasket, Alperen Sengun aveva promesso un Rolex al compagno di...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS