Rottura del crociato per Maikcol Perez

Maikcol Perez, rottura del legamento crociato anteriore per l'azzurro: stagione già finita

Basket
Pessima notizia per il basket italiano: l’azzurro Maikcol Perez ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio durante un allenamento con l’università di Baylor e secondo quanto comunicato dall’allenatore Scott Drew salterà l’intera stagione 2025-26. Si tratta dell’ennesimo infortunio pesante per uno dei migliori talenti della nostra pallacanestro

Tra i giovani talenti classe 2007 del basket italiano, Maikcol Perez è sicuramente uno dei più intriganti. Dopo aver ben impressionato agli Europei Under 16 nel 2023, essere stato nominato nel miglior quintetto dei Mondiali Under 17 nel 2024 e aver vinto lo scudetto da MVP con l’Orange Bassano, Perez aveva dovuto saltare gli ultimi Europei di categoria (in cui i suoi coetanei hanno conquistato il bronzo) per un problema fisico, a cui ora però si aggiunge un infortunio ancor più grave. Perez, impegnato nella preparazione per la stagione NCAA con l’università di Baylor, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e secondo quanto dichiarato dal suo allenatore Scott Drew salterà l'intera stagione. Un contraccolpo pesante per un giocatore che finora ha avuto davvero molta sfortuna con gli infortuni, nella speranza che recuperi al 100% e nel 2026 possa cominciare la sua avventura negli States.

