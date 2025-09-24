Rottura del crociato per Maikcol Perez

Tra i giovani talenti classe 2007 del basket italiano, Maikcol Perez è sicuramente uno dei più intriganti. Dopo aver ben impressionato agli Europei Under 16 nel 2023, essere stato nominato nel miglior quintetto dei Mondiali Under 17 nel 2024 e aver vinto lo scudetto da MVP con l’Orange Bassano, Perez aveva dovuto saltare gli ultimi Europei di categoria (in cui i suoi coetanei hanno conquistato il bronzo) per un problema fisico, a cui ora però si aggiunge un infortunio ancor più grave. Perez, impegnato nella preparazione per la stagione NCAA con l’università di Baylor, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e secondo quanto dichiarato dal suo allenatore Scott Drew salterà l'intera stagione. Un contraccolpo pesante per un giocatore che finora ha avuto davvero molta sfortuna con gli infortuni, nella speranza che recuperi al 100% e nel 2026 possa cominciare la sua avventura negli States.