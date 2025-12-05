Virtus e Olimpia in Eurolega su Sky alle 20.30

Nuovo impegno in Eurolega per Bologna e Milano, rispettivamente in casa contro Dubai e in trasferta sul campo del Baskonia. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket per la Virtus e su Sky Sport Uno per l’Olimpia e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna

Bologna e Milano: doppia prova per rilanciarsi

Bologna rivedrà tra le fila di Dubai l’ex Awudu Abass e altri protagonisti con un passato in Italia come Aleksa Avramovic e Mfiondu Kabengele. Un po’ di Italia anche di fronte a Milano, perché il Baskonia ha in panchina Paolo Galbiati e in campo l’azzurro Matteo Spagnolo. Dalle 20.00 studio prepartita, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket per la Virtus e su Sky Sport Uno per l’Olimpia e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin e a Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.