Virtus e Olimpia in Eurolega su Sky alle 20.30

Nuovo impegno in Eurolega per Bologna e Milano, rispettivamente in casa contro Dubai e in trasferta sul campo del Baskonia. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket per la Virtus e su Sky Sport Uno per l’Olimpia e in streaming su NOW con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin e di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna
Dopo la sconfitta di misura sul campo del Fenerbahce e la convincente vittoria sul Maccabi, ricomincia il cammino di Bologna e Milano in Eurolega. La Virtus ospita Dubai, al momento titolare dello stesso record (6-7) dei ragazzi di coach Dusko Ivanovic. Per l’Olimpia, invece, arriva una nuova trasferta sul campo del Baskonia, al momento penultimo in classifica. Per entrambe le italiane, quindi, la serata potrebbe portare un rilancio delle ambizioni europee e magari anche già un nuovo aggancio alla zona play-in.
Bologna e Milano: doppia prova per rilanciarsi
Bologna rivedrà tra le fila di Dubai l’ex Awudu Abass e altri protagonisti con un passato in Italia come Aleksa Avramovic e Mfiondu Kabengele. Un po’ di Italia anche di fronte a Milano, perché il Baskonia ha in panchina Paolo Galbiati e in campo l’azzurro Matteo Spagnolo. Dalle 20.00 studio prepartita, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket per la Virtus e su Sky Sport Uno per l’Olimpia e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin e a Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.