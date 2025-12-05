Virtus-Dubai su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Offerte Sky
Virtus Bologna-Dubai, il risultato della partita di Eurolega in diretta

Basket

Dopo la sconfitta in volata in casa del Fenerbahce della scorsa settimana, la Virtus ospita Dubai e l’ex di serata Awudu Abass. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

TABELLINO LIVE - BASKONIA-MILANO LIVE

Dopo cinque vittorie su cinque al PalaDozza, la Virtus Bologna torna a giocare nella “sua” casa della Virtus Arena, ospitando Dubai dell’ex Awadu Abass. I campioni d’Italia in carica cercano la vittoria che li riporterebbe a un record del 50% in Eurolega, dopo che anche settimana scorsa è arrivata l’ennesima sconfitta in trasferta (la settima su otto gare disputate lontano da Bologna) nel finale contro il Fenerbahce campione in carica. La squadra di coach Dusko Ivanovic è l’unica imbattuta in casa di questa Eurolega e ritrova Alen Smailagic dopo due turni di assenza, mentre non potrà contare ancora su Brandon Taylor. Dubai, che a sua volta ha un record di 6-7 come le Vu Nere, punta su Dwayne Bacon (15.8 punti di media) e Filip Petrusev (15.2) per trovare la vittoria. Sfida in diretta a partire dalle 20.30 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Eurolega, 14° turno: programma e risultati

  • Virtus Bologna-Dubai su Sky Sport Basket e NOW (TABELLINO LIVE)
  • Baskonia-Olimpia Milano su Sky Sport Uno e NOW (TABELLINO LIVE)
  • Stella Rossa-Barcellona (TABELLINO LIVE)
  • Panathinaikos-Valencia (TABELLINO LIVE)
  • Efes-Real Madrid 75-81
  • Zalgiris-Maccabi 65-83
  • Monaco-Paris 125-104
  • Hapoel-ASVEL 87-80
  • Partizan-Bayern Monago 92-85
  • Olympiacos-Fenerbahce RIMANDATA

