Virtus-Dubai su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Dopo cinque vittorie su cinque al PalaDozza, la Virtus Bologna torna a giocare nella “sua” casa della Virtus Arena, ospitando Dubai dell’ex Awadu Abass. I campioni d’Italia in carica cercano la vittoria che li riporterebbe a un record del 50% in Eurolega, dopo che anche settimana scorsa è arrivata l’ennesima sconfitta in trasferta (la settima su otto gare disputate lontano da Bologna) nel finale contro il Fenerbahce campione in carica. La squadra di coach Dusko Ivanovic è l’unica imbattuta in casa di questa Eurolega e ritrova Alen Smailagic dopo due turni di assenza, mentre non potrà contare ancora su Brandon Taylor. Dubai, che a sua volta ha un record di 6-7 come le Vu Nere, punta su Dwayne Bacon (15.8 punti di media) e Filip Petrusev (15.2) per trovare la vittoria. Sfida in diretta a partire dalle 20.30 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.