Sfide incrociate tra playoff e salvezza: le partite della 10^ giornata

Dopo la pausa per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, torna il campionato con sfide tra squadre con obiettivi al momento differenti. C’è chi vuole mantenere la testa della classifica, chi punta ad agganciare la zona playoff e chi è in cerca di punti preziosi nella lotta salvezza

A inaugurare la 10^ giornata di Lega Basket , che arriva dopo la pausa per gli impegni dell’Italia di Luca Banchi , saranno Sassari e Trieste , con i sardi alla ricerca di punti importanti nella lotta salvezza e gli ospiti che vorranno mantenere la loro posizione in zona playoff. A seguire, questa sera, la co-capolista Brescia giocherà sul campo di Reggio Emilia , partita con ambizioni notevoli ma al momento coinvolta nella lotta per non retrocedere. Non retrocedere è anche l’obiettivo della neopromossa Udine , che domenica alle 16 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ospiterà Napoli .

Il big match nel posticipo

Venezia ospita Cantù in un altro confronto tra una squadra che ambisce a dire la sua ai playoff e una che ha nel rimanere nella massima serie il suo chiaro traguardo. Milano, reduce da una brutta sconfitta in Eurolega sul campo del Baskonia, ospita Trento, che invece in Eurocup è andata a vincere in Germania contro il Ratiopharm Ulm. Treviso e Trapani chiudono quindi il programma della domenica, lasciando spazio al doppio posticipo dell’8 dicembre. E dopo il derby lombardo Cremona-Varese spazio alla battaglia d’alta classifica tra Virtus Bologna e Tortona.