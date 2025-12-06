Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sfide incrociate tra playoff e salvezza: le partite della 10^ giornata

Basket

Dopo la pausa per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, torna il campionato con sfide tra squadre con obiettivi al momento differenti. C’è chi vuole mantenere la testa della classifica, chi punta ad agganciare la zona playoff e chi è in cerca di punti preziosi nella lotta salvezza

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DI BASKET

 

A inaugurare la 10^ giornata di Lega Basket, che arriva dopo la pausa per gli impegni dell’Italia di Luca Banchi, saranno Sassari e Trieste, con i sardi alla ricerca di punti importanti nella lotta salvezza e gli ospiti che vorranno mantenere la loro posizione in zona playoff. A seguire, questa sera, la co-capolista Bresciagiocherà sul campo di Reggio Emilia, partita con ambizioni notevoli ma al momento coinvolta nella lotta per non retrocedere. Non retrocedere è anche l’obiettivo della neopromossa Udine, che domenica alle 16 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW ospiterà Napoli.

Il big match nel posticipo

Venezia ospita Cantù in un altro confronto tra una squadra che ambisce a dire la sua ai playoff e una che ha nel rimanere nella massima serie il suo chiaro traguardo. Milano, reduce da una brutta sconfitta in Eurolega sul campo del Baskonia, ospita Trento, che invece in Eurocup è andata a vincere in Germania contro il Ratiopharm UlmTreviso e Trapani chiudono quindi il programma della domenica, lasciando spazio al doppio posticipo dell’8 dicembre. E dopo il derby lombardo Cremona-Varese spazio alla battaglia d’alta classifica tra Virtus Bologna e Tortona.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

LBA: le partite della 10^ giornata

Basket

Dopo la pausa per gli impegni della nazionale nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali, torna il...

Bologna vince anche alla Virtus Arena: Dubai ko

Basket

Partita durissima ed emozionante tra Virtus e Dubai, risolta nel finale dalle giocate di Luca...

Milano crolla in casa del Baskonia: Spagnolo show

Basket

Brutto ko per l’Olimpia Milano, che sul campo del Baskonia non entra mai davvero in partita e...

Udine presenta il colpo Semaj Christon

Basket

Bloccata al penultimo posto in classifica con sole due vittorie nelle prime nove giornate di...

Virtus e Olimpia in Eurolega su Sky alle 20.30

Basket

Nuovo impegno in Eurolega per Bologna e Milano, rispettivamente in casa contro Dubai e in...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS