Udine presenta il nuovo acquisto Semaj Christon: "Sono qui per aiutare a vincere"

Bloccata al penultimo posto in classifica con sole due vittorie nelle prime nove giornate di campionato, Udine prova a dare una svolta alla sua stagione con l’innesto di Semaj Christon. Il veterano, che ha alle spalle una lunga avventura nel nostro basket, si dice pronto ad aiutare la squadra a ritrovare il giusto percorso e non vede l’ora di mettere al servizio dei compagni la sua esperienza
Nuova avventura nel nostro campionato per Semaj Christon, playmaker già visto a Pesaro, Tortona, Brescia, Pistoia e Cremona, che ieri è stato ufficialmente presentato a Udine. La società friulana, che due giorni fa aveva visto fermarsi Anthony Hickey, risultato positivo ad un test antidoping effettuato lo scorso 8 novembre, ha deciso quindi di puntare su un vero e proprio veterano di Lega Basket per provare a risollevare le proprie sorti dopo un avvio difficile. “Sono pronto per giocare, ora devo imparare il nostro sistema di gioco e conoscere i miei compagni”, ha dichiarato Christon, “essendo un playmaker devo essere un secondo coach e capire come aiutare i ragazzi”.
Christon subito in campo?
L’esordio con la nuova maglia di Christon potrebbe arrivare già domenica, nella sfida interna contro Napoli(diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 16). Una sfida che per la neopromossa Udinepotrebbe rappresentare un punto di svolta, anche perché è proprio l’ultimo arrivato a ribadire le difficoltà di un campionato come il nostro. “È molto competitivo, ci ho giocato per diversi anni e penso che possiamo giocarcela con tutti” ha ribadito Christon, “dipenderà dai dettagli, dobbiamo lavorare per essere precisi nelle situazioni che accadono durante la gara perché è lì che andremo a prenderci i punti”.