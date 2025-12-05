Udine presenta il nuovo acquisto Semaj Christon: "Sono qui per aiutare a vincere"

Nuova avventura nel nostro campionato per Semaj Christon, playmaker già visto a Pesaro, Tortona, Brescia, Pistoia e Cremona, che ieri è stato ufficialmente presentato a Udine. La società friulana, che due giorni fa aveva visto fermarsi Anthony Hickey, risultato positivo ad un test antidoping effettuato lo scorso 8 novembre, ha deciso quindi di puntare su un vero e proprio veterano di Lega Basket per provare a risollevare le proprie sorti dopo un avvio difficile. “Sono pronto per giocare, ora devo imparare il nostro sistema di gioco e conoscere i miei compagni”, ha dichiarato Christon, “essendo un playmaker devo essere un secondo coach e capire come aiutare i ragazzi”.