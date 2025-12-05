Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Udine presenta il nuovo acquisto Semaj Christon: "Sono qui per aiutare a vincere"

Basket

Bloccata al penultimo posto in classifica con sole due vittorie nelle prime nove giornate di campionato, Udine prova a dare una svolta alla sua stagione con l’innesto di Semaj Christon. Il veterano, che ha alle spalle una lunga avventura nel nostro basket, si dice pronto ad aiutare la squadra a ritrovare il giusto percorso e non vede l’ora di mettere al servizio dei compagni la sua esperienza

Nuova avventura nel nostro campionato per Semaj Christon, playmaker già visto a Pesaro, Tortona, Brescia, Pistoia e Cremona, che ieri è stato ufficialmente presentato a Udine. La società friulana, che due giorni fa aveva visto fermarsi Anthony Hickey, risultato positivo ad un test antidoping effettuato lo scorso 8 novembre, ha deciso quindi di puntare su un vero e proprio veterano di Lega Basket per provare a risollevare le proprie sorti dopo un avvio difficile. “Sono pronto per giocare, ora devo imparare il nostro sistema di gioco e conoscere i miei compagni”, ha dichiarato Christon, “essendo un playmaker devo essere un secondo coach e capire come aiutare i ragazzi”.

Christon subito in campo?

L’esordio con la nuova maglia di Christon potrebbe arrivare già domenica, nella sfida interna contro Napoli(diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW dalle 16). Una sfida che per la neopromossa Udinepotrebbe rappresentare un punto di svolta, anche perché è proprio l’ultimo arrivato a ribadire le difficoltà di un campionato come il nostro. “È molto competitivo, ci ho giocato per diversi anni e penso che possiamo giocarcela con tutti” ha ribadito Christon, “dipenderà dai dettagli, dobbiamo lavorare per essere precisi nelle situazioni che accadono durante la gara perché è lì che andremo a prenderci i punti”.

Approfondimento

Serie A basket, la classifica

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Udine presenta il colpo Semaj Christon

Basket

Bloccata al penultimo posto in classifica con sole due vittorie nelle prime nove giornate di...

Virtus e Olimpia in Eurolega su Sky alle 20.30

Basket

Nuovo impegno in Eurolega per Bologna e Milano, rispettivamente in casa contro Dubai e in...

Gallinari: "Futuro nel basket, ma non da coach"

LE PAROLE

Ufficializzato il ritiro, Gallinari ha parlato in una videocall organizzata da Nba: "All'inizio...

Caos Trapani, Repesa si dimette: la nota del club

basket

Il club siciliano ha comunicato le dimissioni da parte dell’allenatore Repesa, rientrato in...

È morta Mabel Bocchi, mito del basket azzurro

lutto

E' morta Mabel Bocchi, icona del basket italiano. Aveva 72 anni ed è considerata da molti la più...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS