Baskonia-Olimpia su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Vincente in cinque delle ultime sei partite di Eurolega, l’Olimpia Milano di coach Peppe Poeta cerca la seconda vittoria in fila in trasferta facendo visita al Baskonia di coach Paolo Galbiati e l’azzurro Matteo Spagnolo. Una vittoria proietterebbe gli uomini di coach Poeta ancor più saldamente nella zona play-in, anche se ancora una volta bisognerà fare i conti con un’infermeria pienissima: non faranno parte del match infatti Marko Guduric, Nico Mannion, Diego Flaccadori, Ousmane Diop e Nate Sestina, ma la buona notizia è che il playmaker Lorenzo Brown sarà di nuovo a disposizione dopo un problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori dal quarto turno di Eurolega in poi. Il Baskonia, a dispetto di una classifica che la vede al terz’ultimo posto con un record di 4 vittorie e 9 sconfitte, è avversario da non sottovalutare, dato che in casa ha un record positivo (4-3). Appuntamento alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno col commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.