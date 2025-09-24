Polonara, il video della Dinamo per il trapianto

Il mondo del basket oggi ha la mente al policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove Achille Polonara si sottoporrà al trapianto di midollo. Al giocatore sono arrivati gli auguri anche del suo club, la Dinamo Sassari, che attraverso i suoi social ha condiviso l'augurio del direttore generale Jack Devecchi ("Ciao Achi, o meglio ciao Airone, e tu sai perché. Ti aspettiamo abbraccio aperte, lo sai, te l'ho già detto privatamente, adesso lo faccio anche in questo video. Me l'hai promesso un anno fa in Porto Rico, hai mantenuto la promessa, ti faccio io un'altra promessa: il tuo posto in spogliatoio ti aspetta e ovviamente anche la divisa, i compagni sono tutti carichi. Mi raccomando, ci vediamo presti"), l'allenatore Massimo Bulleri ("Dai Achi, forza, un grande abbraccio. Siamo qui che ti aspettiamo. Ti voglio bene, ciao amico mio) e il lungo Rashawn Thomas ("Ehi fratello, ti stiamo aspettando. Spero che tu stia meglio e che tu stia facendo tutto quello che devi fare. Sii pronto a portare tutto il fuoco che hai fratello, perché abbiamo bisogno di te").