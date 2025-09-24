Polonara, il video della Dinamo per il trapianto

Esplora tutte le offerte Sky
Achille Polonara, il video messaggio della Dinamo Sassari per il trapianto

Basket

Attraverso i suoi social la Dinamo Sassari ha mandato i suoi auguri ad Achille Polonara, che si è sottoposto oggi all'operazione per il trapianto di midollo. Il direttore generale Jack Devecchi, il coach Massimo Bulleri e il lungo Rashawn Thomas hanno mandato il loro messaggio per l'azzurro

Il mondo del basket oggi ha la mente al policlinico Sant'Orsola di Bologna, dove Achille Polonara si sottoporrà al trapianto di midollo. Al giocatore sono arrivati gli auguri anche del suo club, la Dinamo Sassari, che attraverso i suoi social ha condiviso l'augurio del direttore generale Jack Devecchi ("Ciao Achi, o meglio ciao Airone, e tu sai perché. Ti aspettiamo abbraccio aperte, lo sai, te l'ho già detto privatamente, adesso lo faccio anche in questo video. Me l'hai promesso un anno fa in Porto Rico, hai mantenuto la promessa, ti faccio io un'altra promessa: il tuo posto in spogliatoio ti aspetta e ovviamente anche la divisa, i compagni sono tutti carichi. Mi raccomando, ci vediamo presti"), l'allenatore Massimo Bulleri ("Dai Achi, forza, un grande abbraccio. Siamo qui che ti aspettiamo. Ti voglio bene, ciao amico mio) e il lungo Rashawn Thomas ("Ehi fratello, ti stiamo aspettando. Spero che tu stia meglio e che tu stia facendo tutto quello che devi fare. Sii pronto a portare tutto il fuoco che hai fratello, perché abbiamo bisogno di te").

