Muurinen ha scelto l’Europa? La rivelazione di Eurobasket è nel mirino del Partizan

A Eurobasket ha incantato tutti, regalando giocate spettacolari e contribuendo alla storica semifinale conquistata dalla sua Finlandia, e ora Mikka Muurinen, che fin qui aveva scelto di avviare il suo percorso verso il professionismo nel circuito delle high school americane, avrebbe deciso di tentare l’avventura in Europa. E sulle sue tracce ci sarebbe prima di tutto il Partizan Belgrado
Il ricordo lasciato da alcune sue giocate a Eurobasket, dove è più volte volato sopra il ferro guadagnandosi il soprannome di ‘Slim Jesus’, è ancora fresco, e evidentemente le prestazioni di Mikka Muurinen con la maglia della Finlandia grande sorpresa del torneo hanno impressionato molti. Non solo, a quanto pare anche il giocatore stesso, 18 anni compiuti lo scorso marzo, si è probabilmente reso conto di essere più avanti di quanto credesse nel percorso di crescita e quindi già in grado di confrontarsi con avversari ben più esperti di lui. Da qui la decisione, comunicata dal suo agente, di chiudere l’esperienza nel circuito delle high school americane iniziata nel 2023 per provare a fare subito il salto verso il professionismo.
Muurinen e un futuro in Europa
Secondo quanto riportato da ‘DraftExpress’, infatti, il giocatore starebbe valutando al momento la possibilità di giocare in Europa oppure in Australia, ipotesi quest’ultima che, seppur già esplorata da diversi talenti di alto livello negli ultimi anni, sarebbe in secondo piano rispetto al vecchio continente. E su Muurinen, sempre stando a quanto riportato da ‘DraftExpress’, ci sarebbe in prima fila una big di Eurolega come il Partizan Belgrado. Per ora si tratta solo di voci di mercato, ma la prospettiva di poter vedere uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale agli ordini di una leggenda come Zeljko Obradovicpotrebbe presto prendere corpo.