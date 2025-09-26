Muurinen ha scelto l’Europa? La rivelazione di Eurobasket è nel mirino del Partizan

A Eurobasket ha incantato tutti, regalando giocate spettacolari e contribuendo alla storica semifinale conquistata dalla sua Finlandia, e ora Mikka Muurinen, che fin qui aveva scelto di avviare il suo percorso verso il professionismo nel circuito delle high school americane, avrebbe deciso di tentare l’avventura in Europa. E sulle sue tracce ci sarebbe prima di tutto il Partizan Belgrado

EUROLEGA 2025-26 SU SKY SPORT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE