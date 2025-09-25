Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eurolega, arriva il momento dei volti nuovi: dieci esordienti da tenere d’occhio

Basket fotogallery
11 foto

La nuova stagione di Eurolega, tutta in esclusiva su Sky Sport, è pronta a partire. E a rendere ancora più avvincente la nuova stagione della massima competizione continentale c’è anche la presenza di giocatori, molti dei quali in arrivo dalla NBA, che faranno il loro esordio sul palcoscenico europeo più ambito. Secondo ‘BasketNews’ questi sono i dieci ‘rookie’ da tenere d’occhio nelle prossime settimane

EUROLEGA 2025-26 SU SKY SPORT: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

 

ALTRE FOTOGALLERY

Eurolega: i dieci esordienti da tenere d’occhio

Basket

La nuova stagione di Eurolega, tutta in esclusiva su Sky Sport, è pronta a partire. E a rendere...

11 foto

I 10 giocatori più pagati in Eurolega. CLASSIFICA

Basket

Tra poco meno di una settimana l'Eurolega comincerà la stagione 2025-26, tutta da seguire in...

11 foto

Lega Basket, i 20 colpi del mercato estivo

Basket

A dieci giorni dal via del campionato, ecco le venti migliori firme sul mercato estivo delle...

20 foto

Germania campione: che accoglienza a Francoforte!

Basket

La Nazionale di basket della Germania è rientrata a casa, ricevendo l'affetto dei propri tifosi a...

7 foto

Bonga, Ataman e Muurinen premiati a Eurobasket

Basket

Ad alzare il trofeo è stata la Germania, a vincere l’MVP è stato Dennis Schroeder, ma Eurobasket...

10 foto

Video in evidenza

    Basket: Ultime Notizie

    Mitrou-Long: "Sono a Napoli per essere un leader"

    Basket

    È l’ultimo acquisto effettuato da Napoli Basketball e forse è anche il più importante tra i nuovi...

    Devin Booker: "Ho il basket nel sangue"

    Basket

    È uno dei protagonisti più attesi della prossima stagione di Lega Basket, anche perché l’Olimpia...

    Polonara, il video della Dinamo per il trapianto

    Basket

    Attraverso i suoi social la Dinamo Sassari ha mandato i suoi auguri ad Achille Polonara, che si è...