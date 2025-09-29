Autore del tiro più importante della della sfida di semifinale contro la Virtus Bologna e poi capace di firmare 12 punti con 5/6 al tiro nella gara per il titolo, il nuovo acquisto dell'EA7 Emporio Armani Milano mette le mani sul suo secondo trofeo individuale in carriera. E solo qualche giorno fa, ne aveva ritirato un terzo...

Non è certo un volto nuovo, quello di Quinn Ellis , per il mondo della pallacanestro italiana, ma il premio di MVP conquistato sul parquet del Forum nella due giorni della Supercoppa 2025 mette sotto i riflettori il n°3 dell'EA7 Emporio Armani Milano. Britannico di passaporto , ma ormai quasi italiano "di adozione", Ellis è un 2003, ma nonostante i suoi soli 22 anni la sua esperienza nei nostri campionati è già lunghissima. Dopo aver iniziato la sua carriera in Inghilterra, nella BBL , ai Sheffield Sharks dal 2013 al 2019 , Ellis sceglie l'avventura italiana sbarcando a Capo d'Orlando , esordendo nelle giovanili della squadra sicialiana. Da lì un costante processo di crescita lo porta in prima squadra, fino a disputare tre stagioni in LegaDue prima della firma con l'Aquila Trento , che però sceglie di "parcheggiare" il giovane talento inglese un anno a Casale Monferrato , dove viaggia sopra gli 11 punti di media con più di 4 rimbalzi e 4 assist di media. Cifre che convincono Trento a richiamarlo alla base e gli aprono le porte della Serie A, dove esordisce il 30 settembre 2023 nella sfida (vinta) contro Cremona.

MVP anche in Coppa Italia e miglior giocatore Under 22

I due campionati disputati sotto la guida tecnica di Paolo Galbiati lo consacrano giocatore di primissimo livello. La sua seconda stagione a Trento è da ricordare: vince la Coppa Italia 2025 venendo votato come MVP della manifestazione (sfiora la tripla doppia in semifinale contro Trieste, segna 14 punti nella finalissima contro Milano), ma non è l'unico premio della sua stagione. Solo pochi giorni fa, infatti, negli studi di Sky gli è stato consegnato anche il premio come miglior Under 22 della scorsa stagione, da lui conclusa con oltre 10 punti di media a il 52% al tiro. Passato in estate alla corte di Ettore Messina, il suo esordio a Milano non poteva essere migliore: sua la tripla a 2 secondi dalla fine che salva l'Olimpia in semifinale contro Bologna, assicurandogli i supplementari, e suoi poi anche 12 punti e 4 rimbalzi con 4/5 da due e 1/1 da tre nella finalissima contro Brescia, cifre che gli hanno messo in mano un altro trofeo di MVP, quello della Supercoppa italiana. E lo lanciano verso una stagione da protagonista.