Al suo debutto in Supercoppa Cheickh Niang, 17enne fratello minore di Saliou, ha rubato la scena al Forum di Assago realizzando 8 punti in 18 minuti con lampi di talento cristallino. In attesa del suo debutto in Eurocup contro Bourg-en-Bresse, ci siamo fatti raccontare il suo percorso e il suo potenziale da Marco Crespi, direttore della Basketball Academy della Dolomiti Energia Trentino