Infortunio per Shavon Shields: "Siamo preoccupati"

Nel secondo tempo della sfida al Partizan Shavon Shields, miglior realizzatore di Milano con 21 punti, è tornato in panchina accusando un problema muscolare all'inguine. "Siamo preoccupati per Shavon Shields" ha ammesso coach Ettore Messina in conferenza stampa. Milano è attesa dal primo impegno in campionato contro Tortona domenica alle 16, da seguire in diretta su Sky Sport Basket

L'Olimpia Milano ha concluso la sua tre giorni a Belgrado con una vittoria (contro la Stella Rossa) e una sconfitta (quella rimediata in casa del Partizan), ma la notizia peggiore arriva dall'infermeria. Nel corso del secondo tempo della sfida alla squadra di Obradovic, infatti, Shavon Shields è rientrato in panchina accusando un problema muscolare alla parte bassa dell'inguine, uscendo dal campo come miglior realizzatore del match a quota 21 punti in soli 24 minuti. Un'assenza che ha pesato nel finale, quando la rimonta di Milano è arrivata fino al -2 ma senza trovare la tripla della vittoria con Marko Guduric sulla sirena, e che rischia di pesare anche nelle prossime settimane. "Siamo preoccupati per lui" ha ammesso coach Ettore Messina in conferenza stampa dopo il match, aggiungendo che anche Josh Nebo ha accusato un indurimento alla coscia nel primo tempo, finendo comunque il match in campo. Milano è attesa al debutto in campionato contro Tortona domenica alle 16 in diretta su Sky Sport Basket.