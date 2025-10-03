Valencia-Virtus alle 20.30 su Sky Sport Basket

Il doppio turno di Eurolega si conclude con un’altra grande serata su Sky Sport Basket, la casa della pallacanestro sul canale 205 di Sky Sport. Dopo il grande successo all’esordio contro il Real Madrid, la Virtus Bologna conclude la sua "doppietta spagnola" affrontando Valencia e tenendo a battesimo la nuova e avveniristica Roig Arena, nuova casa del club valenciano. Una sfida importante per le V Nere, che con una vittoria inizierebbero decisamente bene la campagna europea in Eurolega: "Valencia è una squadra che propone un’eccellente sistema di transizione e di uno contro uno, oltre a esprimere un gioco veloce e solidità nei rimbalzi offensivi" ha detto coach Dusko Ivanovic alla vigilia. "Sfruttano l’uno contro uno con tanti giocatori e hanno un alto livello di intensità offensiva difficile da gestire per le difese. Il nostro compito sarà riuscire a fermarli in transizione: sarà fondamentale l’approccio alla fase difensiva per riuscire a contenerli". L'appuntamento è fissato per le 20.30 su Sky Sport Basket col commento in diretta di Geri De Rosa e Davide Pessina, ma le emozioni della grande pallacanestro di Eurolega non si fermano al match tra Virtus e Valencia. Alle 20.15 infatti scendono in campo anche Panathinaikos e Barcellona, per un match tutto da seguire su Sky Sport Arena col commento di Davide Fumagalli.