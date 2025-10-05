L'Olimpia perde Josh Nebo per infortunio

L'Olimpia Milano ha comunicato che nel corso della gara di Belgrado con il Partizan Josh Nebo ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il centro verrà rivalutato tra tre settimane, lasciando subito un vuoto nella rotazione già priva di Lorenzo Brown e Shavon Shields

La prima settimana di impegni ufficiali dell’Olimpia Milano ha lasciato strascichi pesanti sull’infermeria della squadra meneghina. Dopo gli infortuni subiti da Lorenzo Brown in Supercoppa e di Shavon Shields col Partizan, a loro si aggiunge anche la lesione del bicipite femorale della scia destra riportata da Josh Nebo. Il centro si è fermato durante la partita di Eurolega contro il Partizan e verrà rivalutato tra tre settimane, lasciando un vuoto nella rotazione sotto canestro di coach Messina che i vari Devin Booker, Ousmane Diop e Bryant Dunston dovranno riempire.