Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olimpia Milano, Josh Nebo si ferma per infortunio: rivalutato tra tre settimane

Basket
©Getty

L'Olimpia Milano ha comunicato che nel corso della gara di Belgrado con il Partizan Josh Nebo ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia destra. Il centro verrà rivalutato tra tre settimane, lasciando subito un vuoto nella rotazione già priva di Lorenzo Brown e Shavon Shields

La prima settimana di impegni ufficiali dell’Olimpia Milano ha lasciato strascichi pesanti sull’infermeria della squadra meneghina. Dopo gli infortuni subiti da Lorenzo Brown in Supercoppa e di Shavon Shields col Partizan, a loro si aggiunge anche la lesione del bicipite femorale della scia destra riportata da Josh Nebo. Il centro si è fermato durante la partita di Eurolega contro il Partizan e verrà rivalutato tra tre settimane, lasciando un vuoto nella rotazione sotto canestro di coach Messina che i vari Devin Booker, Ousmane Diop e Bryant Dunston dovranno riempire.  

Basket: Altre Notizie

L'Olimpia perde Josh Nebo per infortunio

Basket

L'Olimpia Milano ha comunicato che nel corso della gara di Belgrado con il Partizan Josh Nebo ha...

Tortona fa l'impresa al Forum: Milano ko 71-74

live Basket

Il campionato di Lega Basket Serie A comincia subito con una sorpresa: Tortona vince al Forum di...

Messina: "Oggi dobbiamo ricordare Giorgio Armani"

Basket

Dopo la doppia trasferta di Eurolega a Belgrado, Milano si prepara al debutto in campionato...

Fioretti, la prima da avversario contro l’Olimpia

Basket

Per oltre vent’anni Mario Fioretti è stato uno dei punti fermi dell’Olimpia Milano e in estate ha...

Milano-Tortona dalle 16 su Sky Sport

Basket

Si alza il sipario sulla regular season di Lega Basket e scendono in campo Milano e Tortona. Da...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS