Sono stati sorteggiati i quattro gironi in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di basket femminile che si terranno in Germania, nel 2026. La Nazionale italiana sarà parte del Girone B e, dall'11 al 17 a San Juan, Portorico, sfiderà USA, Portorico, Nuova Zelanda, Spagna e Senegal. Di seguito tutti i dettagli

