Basket femminile, qualificazioni Mondiali 2026: le avversarie dell'Italia ai gironimondiali basket
Sono stati sorteggiati i quattro gironi in vista delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di basket femminile che si terranno in Germania, nel 2026. La Nazionale italiana sarà parte del Girone B e, dall'11 al 17 a San Juan, Portorico, sfiderà USA, Portorico, Nuova Zelanda, Spagna e Senegal. Di seguito tutti i dettagli
USA, Portorico, Nuova Zelanda, Spagna e Senegal. Sono queste le squadre che la Nazionale femminile di basket incontrerà nella fase a gironi per la qualificazione ai prossimi Mondiali di Basket femminile, in programma dal 4 al 13 settembre 2026 in Germania. La squadra di coach Andrea Capobianco, bronzo agli Europei di Basket femminile 2025, giocherà a San Juan di Portorico dall'11 al 17 marzo. Alla competizione si qualificheranno le prime tre di ciascun girone più gli USA, già qualificati in quanto campioni in carica dell'ultima edizione che si è tenuta a Sydney, trionfando in finale contro la Cina.
Le squadre partecipanti alle qualificazioni Mondiali e i relativi gironi
Di seguito i quattro gironi sorteggiati a Mies, in Svizzera, con i match che si giocheranno in quattro differenti sedi, rispettivamente due in Europa, una nel continente americano e una in Asia:
- Girone A (i match si giocheranno a Wuhan, Cina): Mali, Sud Sudan, Brasile, Belgio, Cechia, Cina;
- Girone B (i match si giocheranno a San Juan, Porto Rico): Nuova Zelanda, Porto Rico, USA, Senegal, Italia, Spagna;
- Girone C (i match si giocheranno a Istanbul, Turchia): Ungheria, Turchia, Argentina, Australia, Canada, Giappone;
- Girone D (i match si giocheranno a Lione-Villeurbanne, Francia): Colombia, Sud Sudan, Germania, Corea del Sud, Francia, Nigeria.