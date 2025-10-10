Carlos Delfino dice basta: l’argentino ex Fortitudo e Pesaro lascia il basket a 43 anni

Carlos Delfino , autentica leggenda del basket argentino capace di costruirsi una carriera di alto livello su entrambe le sponde dell’Atlantico, dice basta e con il suo addio si chiude una pagina del basket mondiale lunga quasi un quarto di secolo . Una pagina iniziata nella natia Santa Fe nell’ormai lontano 1998 e che tra NBA e Europa ha vissuto passaggi tutt’altro che trascurabili in Italia . Prima a Reggio Calabria , dove la Viola lo accoglieva da fresco diciottenne, poi a Bologna , sponda Fortitudo , trampolino di lancio per un decennio oltreoceano tra Detroit, Toronto, Houston e Milwaukee . In Italia, poi, Delfino ci è tornato nel 2018 , a Torino e quindi di nuovo alla Fortitudo , poi per tre anni a Pesaro quindi a Cento , dove ha di fatto segnato gli ultimi canestri.

Delfino e la Generacion Dorada

La carriera di Delfino, però, al pari dei suoi connazionali e coetanei cestisti, è senza alcun dubbio legata in prima battuta alla maglia dell’Argentina. L’ex Fortitudo, infatti, è stato uno dei protagonisti della cosiddetta Generacion Dorada che ha avuto in Manu Ginobili e Luis Scola i suoi uomini simbolo e che ha portato la nazionale al trionfo olimpico di Atene nel 2004, con l’oro vinto in finale battendo l’Italia, e al bronzo vinto a Pechino quattro anni dopo. Successi che hanno portato l’Argentina al top del basket mondiale, di cui Delfinoha fatto parte e che ne segneranno con ogni probabilità il ricordo di tifosi e appassionati anche in futuro.