Il Qatar ha messo gli occhi su Kendrick Nunn come possibile giocatore da naturalizzare in vista dei Mondiali 2027 a Doha. È quanto riporta il portale greco Sport24, con la guardia americana che ha ricevuto un'offerta a 8 cifre per accettare la corte della Federazione qatariota

Kendrick Nunn potrebbe essere al Mondiale 2027 con il Qatar. Questo è quanto riporta il portale greco Sport24 in merito alla possibile naturalizzazione dell'americano da parte della Federazione qatariota, che avrebbe offerto al giocatore una proposta a a otto cifre per far sì che la guardia rappresentasse il loro Paese all'edizione casalinga di Doha (e per i prossimi cinque anni). Una mossa che sicuramente sarebbe di grande attrazione per la manifestazione, visto che l'ex Miami Heat, Los Angeles Lakers e Washington Wizards è considerato uno dei migliori giocatori dell'Eurolega.