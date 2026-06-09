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Kendrick Nunn potrebbe essere naturalizzato dal Qatar per il Mondiale 2027 a Doha

dalla grecia

Il Qatar ha messo gli occhi su Kendrick Nunn come possibile giocatore da naturalizzare in vista dei Mondiali 2027 a Doha. È quanto riporta il portale greco Sport24, con la guardia americana che ha ricevuto un'offerta a 8 cifre per accettare la corte della Federazione qatariota

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Kendrick Nunn potrebbe essere al Mondiale 2027 con il Qatar. Questo è quanto riporta il portale greco Sport24 in merito alla possibile naturalizzazione dell'americano da parte della Federazione qatariota, che avrebbe offerto al giocatore una proposta a a otto cifre per far sì che la guardia rappresentasse il loro Paese all'edizione casalinga di Doha (e per i prossimi cinque anni). Una mossa che sicuramente sarebbe di grande attrazione per la manifestazione, visto che l'ex Miami Heat, Los Angeles Lakers e Washington Wizards è considerato uno dei migliori giocatori dell'Eurolega. 

Il rendimento di Nunn in Eurolega

Kendrick Nunn è uno dei giocatori più pagati di tutta l'Eurolega. Nell'edizione di quest'anno, la guardia americana ha registrato una media di 18,3 punti, 2,7 rimbalzi, 3,5 assist e una palla rubata in 37 partite. Numeri che lo rendono sicuramente uno dei giocatori più appetibili che si potranno vedere al Mondiale 2027 e che presto potrebbe essere naturalizzato come qatariota. 

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