La vittoria della Virtus Bologna sul Monaco rischia di essere oscurata da un episodio accaduto nel post-partita, che avrebbe portato al fermo di Luca Vildoza e della moglie Milica. Secondo quanto riportato da “Il Resto del Carlino”, il giocatore delle V nere avrebbe ostacolato con la propria auto un mezzo di soccorso dell’ambulanza – in base alla ricostruzione degli stessi sanitari presenti –, arrivando poi allo scontro fisico con il personale medico. Questo perché, secondo quanto riportato, all’uscita dal PalaDozza l’auto di Vildoza sarebbe stata ostacolata in un primo momento dall’ambulanza: il giocatore, innervosito, avrebbe visto il personale “giocare con il cellulare”. La versione dei sanitari, invece, riporta come il personale stesse digitando sul tablet l’indirizzo di un intervento. In un secondo momento, sempre secondo la versione riportata da “Il Resto del Carlino”, i due mezzi sono tornati a incrociarsi stavolta su Viale Silvani e tra il personale medico e Vildoza è nato un parapiglia a cui si sarebbe unita anche la moglie del giocatore, trasformando il tutto in un aggressione non solo verbale ma anche fisica, che ha portato al fermo del playmaker virtussino e della moglie. La società per il momento ha soltanto confermato lo stato di fermo, aggiungendo che la presenza di Vildoza per la trasferta a Lione è in dubbio: la Virtus ha affidato la questione ai suoi avvocati e ha rimandato ogni ulteriore comunicazione a una nota ufficiale che probabilmente arriverà nelle prossime ore.