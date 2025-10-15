Virtus-Monaco LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Esplora tutte le offerte Sky
Eurolega, Virtus Bologna-Monaco alle 20.30 su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Eurolega
©Getty

La Virtus Bologna di Dusko Ivanovic torna in campo per il quarto turno di Eurolega affrontando il Monaco, già vittorioso settimana scorsa a Milano. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno con prepartita dalle 20.00 con Dalila Setti e Andrea Meneghin, con post-partita a seguire e le interviste di Giulia Cicchiné

Quarto turno di Eurolega per la Virtus Bologna, che dopo la vittoria all’esordio contro il Real Madrid e le sconfitte con Valencia e Paris punta a ritrovare la vittoria contro il Monaco. La Virtus è uscita vincitrice dal weekend di campionato, anche se ha avuto bisogno di un tempo supplementare e di una magia di Carsen Edwards per battere Udine 80-82 in trasferta. L’avversario di serata, il Monaco, ha già espugnato Milano la scorsa settimana e vorrebbe fare lo stesso per chiudere la sua "campagna italiana" al PalaDozza. Guidata da stelle del calibro di Mike James e Nikola Mirotic, in campionato il Monaco ha vinto il big match contro il Paris Basketball per 99-94, guidata dai 23 punti di Elie Okobo e i 16 di Strazel, Blossomgame e James. Appuntamento alle 20.30 su Sky Sport Uno col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, con prepartita dalle 20.00 con Dalila Setti e Andrea Meneghin, con post-partita a seguire e le interviste di Giulia Cicchiné.

Eurolega, risultati e programma del 4° turno

  • Virtus Bologna-Monaco: mercoledì alle 20.30 su Sky Sport Uno
  • Panathinaikos-ASVEL: mercoledì alle 20.15
  • Valencia-Hapoel: mercoledì alle 20.30
  • Real Madrid-Partizan: mercoledì alle 20.45
  • Paris-Baskonia: mercoledì alle 20.45
  • Bayern Monaco-Milano 64-53 (TABELLINO)
  • Maccabi-Barcellona 71-92 (TABELLINO)
  • Fenerbahce-Dubai 69-93 (TABELLINO)
  • Stella Rossa-Zalgiris 88-79 (TABELLINO)
  • Olympiacos-Anadolu Efes 78-82 (TABELLINO)

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

