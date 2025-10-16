Milano a Kaunas deve già vincere: alle 19 su Sky

Una sola vittoria nelle prime tre gare (all'esordio, poi seguita da tre ko in fila), un posto verso il fondo della classifica e la prospettiva di incontrare una di quelle (sei) squadre che quella classifica invece al momento la dominano, lo Zalgiris Kaunas. L’EA7 Emporio Armani (1-3) è chiamata a un test difficile in trasferta contro i lituani (3-1), tutto da seguire in diretta alle 19.00 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW (con telecronaca affidata alle voci di Andrea Solaini e Matteo Soragna). Urgente dimenticare il secondo tempo giocato dai milanesi contro il Bayern Monaco, per tornare a una vittoria che permetterebbe alla squadra di Ettore Messina di raddrizzare almeno il timone di un avvio che in Europa è stato subito difficile, e che oggi vede solo Baskonia fare peggio. La sfida di Kaunas è sicuramente impegnativa ma altrettanto affascinante, anche contando la presenza nel roster di Milano di ben tre ex, di cui due però inutilizzabili (LeDay e Nebo). Resta Bryant Dunston, che contro i suoi ex compagni proverà a fare di tutto per portare all'Olimpia quella vittoria che già serve così tanto. Lo Zalgiris viene da una sconfitta, l'unica fin qui nel suo percorso, contro la Stella Rossa, ma guidata dal talento francese Sylvain Francisco vuole riprendere a correre, per tenere la testa della classifica: della sfida dello scorso anno l'EA7 Emporio Armani ha un pessimo ricordo (da +27 alla sconfitta): ci sarà da scacciare anche quei fantasmi per tornare a vincere.