Joan Penarroya nuovo allenatore del Partizan

Il Partizan Belgrado ha ufficializzato l’arrivo di Joan Penarroya come nuovo allenatore e successore di Zeljko Obradovic. Il coach spagnolo, che ha cominciato la stagione sulla panchina del Barcellona prima di lasciarla a Xavi Pascual, è alla sua prima esperienza al di fuori del suo paese e raccoglie una situazione decisamente complicata in Serbia, dove la squadra è 17^ in Eurolega

È arrivata l’ufficialità per la panchina del Partizan: dopo le dimissioni di Zeljko Obradovic e l’interregno di Mirko Ocokoljic, la squadra di Belgrado ha deciso di affidare la panchina a Joan Penarroya. Il 56enne coach spagnolo, che ha cominciato la stagione sulla panchina del Barcellona prima di lasciarla a Xavi Pascual con un record di 5-4 in Eurolega, è alla sua prima esperienza al di fuori della Spagna dopo aver allenato anche a Valencia, Baskonia, Burgos, Manresa e Andorra. La situazione, però, è tutt’altro che semplice: dopo le ultime due pesanti sconfitte (-18 in casa contro la Virtus Bologna e -41 in casa dello Zalgiris in Eurolega) il Partizan è 17° in Eurolega con un record di 6-11, lontanissimo dalla zona che vale il play-in. L'arrivo del veterano NBA Cameron Payne dovrebbe aiutare a risollevare la situazione in attesa che rientri il leader Carlik Jones, ma con un pubblico inferocito nelle ultime settimane dopo l’addio a Obradovic ci sarà un gran lavoro da fare per il coach spagnolo.